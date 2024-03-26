Roman Dernekleri yine şaşırtmadı

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel yöneticilerini seçmek için sandığa gidecek. Yerel seçimlere sayılı günler kala Kocaeli’de yaklaşık 20 Roman Derneği bugün Maide’de bir araya gelerek basın açıklaması gerçekleştirdi. Roman Derneklerinin teker teker söz aldığı açıklamada, açıklamayı Roman Dernekleri Konfederasyonu Gençlik Kolları Başkanı ve AK Parti Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Volkan Ersoy yaptı.

SEÇİM ÇALIŞMASI

Ersoy açıklamasında, “Ülkemizin çok önemli bir yer el seçim atmosferinin arifesinde olunduğu şu günlerde roman toplumu adına bazı "siyasetçiler" tarafından hiç bir alt yapı ve temeli olmayan popülist yaklaşımlı, tamamıyla seçim odaklı sözler, çalışmalar ve ziyaretler yapıldığı görülmüştür. Özellikle İzmit Merkezde yoğunlaşan, günü birlik vaatler ile popülizm yapılması bizleri derinden üzmüştür. Temeli, programı planlaması olmayan çalışmalar ile roman toplumunu asla kandıramazsınız.

MARKA ŞEHİR

Kocaeli Roman Politikasında Türkiye'de lokomotif ve marka şehirlerden biridir. Uluslararası roman festivalleri, ulusal roman projeleri, roman çalıştaylar akademik programlar - raporlar, roman spor kulüpleri gibi onlarca uluslararası, ulusal ve yerel düzeyde çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Türkiye'deki Roman politikasına yön veren şehir olmasının ve birçok çalışma yapılmasının sırrı 2010 yılında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arafından başlatılan Roman Açılımı sonrasında bölgenin siyasetçisiyle, bürokrasisiyle, il, ilçe belediyeleriyle ve roman sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile işbirliği içerisinde günümüze kadar yapılan planlı kısa orta uzun vadeli programlı çalışmalardır.

CUMHUR İTTİFAKI’NI DESTEKLEYECEĞİZ

Türkiye Cumhuriyetimizin 2. Yüzyıl’ının Başladığı Bugünlerde; Her alanda daha güçlü Türkiye Mottosuyla Çalışmalar Yapmaya devam edeceğiz. Geçmişte 1934 İskân Yasası Gibi Kara Lekeler roman toplumuna onarılması güç yaralar açmıştır. Bu zihniyetin devamı olan siyasi düşünceler romanlar adına hiç bir zaman güzel çalışmalar yapmayacaktır. Bu yerel seçimin milli olanlarla ve gayri milli olanlar arasında olduğunu çok iyi biliyoruz. İşte bu yüzden romanları çok iyi tanıyan, Kocaeli büyükşehir belediyesi başkanı Tahir Büyükakın'ın destekleriyle, yeni dönemde Kocaeli merkez ve tüm ilçelerde daha fazla hizmet ve çalışmalar yapılacağını biliyoruz. Bu sebeple, yerel seçimde Kocaeli büyükşehir ve Kocaeli’nin tüm ilçelerinde cumhur ittifakı adaylarını sonuna kadar destekleyeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz” şeklinde konuştu.

BAZI YERLERDE ROMAN AÇILIMI YAPILMADI

Roman Dernekleri Konfederasyon Başkanı Ahmet Çokyaşar, açıklama sonrası yaptığı konuşmada, “Biz bir siyasi bir taraf tutmuyoruz. Bugünkü yapılan bu hareket bugüne kadar Romanlara yapılmış olan hizmetin tercihidir. Son seçim gününde 3 tane masa kurularak sanki bizim çocuklarımız oraya alınarak kimse göz boyama yapmasın. Biz bu işin kitabını yazdık. Türkiye’de Kocaeli’deki politikanın yapılmasını tercih ediyoruz. Romanların bir siyasi malzeme haline getirilmesinden ziyade romanların gerçekten hayatına dokunulmasını istiyoruz biz. Bize bir adım gelene biz on adım gideriz. Yıllardan beri çekmiş bir toplumdan bahsediyoruz. Biz açılım süreciyle ilgili konuya katkı sunuyoruz bizi destekleyin diyorlar. Romanlar bunu yemezler. Karnımızdan konuşmamak adına söylüyorum Türkiye’de bazı yerlerde Roman açılımı yapılmadı” dedi.