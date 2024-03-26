Teleferiğin ilk yolcusu onlar oldu...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kış turizm merkezi Kartepe’de inşa edilen Teleferik Hattında seferler başladı. Kocaeli büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın tarafından 15 Nisan Pazartesi gününe kadar ücretsiz şekilde hizmet vereceği açıklanan teleferiğin ilk yolcuları Kartepe Köseköylü Bektaş ailesi oldu. Çiftin 1 yaşındaki kızları Mila bebek, Derbent’ten Kuzuyayla’ya uzanan teleferiğin ilk misafiri oldu.

50 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Kocaeli’nin kış turizminde önemli bir merkezi olan Kartepe’nin en önemli eksiği ve şehrin 50 yıllık hayali olan teleferik projesi tamamlandı. Yapılan kontrollerin ardından bugün itibariyle Kartepe Teleferik Projesi vatandaşların kullanımına açıldı. İlk günden vatandaşlar ücretsiz bir şekilde teleferik hizmetinden yararlanmak ve Sapanca Gölü ile İzmit Körfezi manzarasıyla Samanlı dağlarının zirvesine ulaşmak için Derbent istasyonuna akın etti.

İLK YOLCULAR BEKTAŞ AİLESİ

15 Nisan Pazartesi gününe kadar ücretsiz şekilde hizmet verecek teleferiğin ilk yolcuları Kartepe Köseköylü Bektaş ailesi oldu. Alihan ve Esma Bektaş çifti, 1 yaşındaki kızları Mila ile birlikte Kartepe Teleferiğinin ilk yolcuları oldu. Çift kızlarıyla birlikte unutulmayacakları bir yolculuk deneyimi yaşadı.

UNUTULMAYACAK YOLCULUK

Teleferiğin kent için önemli bir proje olduğunu belirten Alihan Bektaş, “Eşim ve kızımla birlikte ilk günden teleferiğe binmek istedik. Bizim için sürpriz oldu. İlk yolcusu olduk. Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarası eşliğinde güzel bir yolculuk yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Şehrimiz için önemli bir hizmet ifadesini kullandı.

9 BİN 736 METRE UZUNLUĞUNDA

Teleferik hattı, gidiş dönüş toplam 9 bin 736 metre uzunluğunda ve yükseklikleri 32 ila 45 metre arasında değişen 16 adet direk üzerinden sefer yapıyor. Türkiye’de en yüksek direklere sahip teleferik hattı olma özelliğini taşıyan Kartepe Teleferiği 10’ar kişilik 73 adet kabinle, Derbent ile Kuzuyayla arasında hizmet veriyor. 14 dakika sürecek yolculuk boyunca ağaçların arasından değil üzerinden geçilerek 331 rakımından 1421 rakımına ulaşılıyor.