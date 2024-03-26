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Sandıkta görevli kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli sayılacak

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sandık kurullarında görev alacak kamu personeli, 1 Nisan Pazartesi günü idari izinli sayılacak.

Anadolu Ajansı
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Sandıkta görevli kamu personeli 1 Nisan'da idari izinli sayılacak mask

Sandık kurullarında görev alan kamu personeli 1 Nisan Pazartesi idari izinli sayılacak.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, konuya ilişkin kararı, sosyal medya hesabından duyurdu.

Kararda, 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli idareler Genel Seçimleri'nde görev alacak sandık kurulu başkanları ile bir üyesinin, Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 22. ve 23. maddelerinde belirtilen usul ve esaslara göre kamu görevlileri arasından belirlendiği anımsatılarak, şu ifadelere yer verildi:

-Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık seçimlerinin her birine ait oy pusulaları olduğundan, oyların sayım ve dökümü, tutanakların düzenlenmesi ve diğer işlemler tamamlandıktan sonra belgelerin ve seçim malzemelerinin İlçe Seçim Kurullarına teslim süreci gece geç saatlere kadar devam etmektedir.


Bu nedenle, sandık kurullarında görev alan kamu personelinin, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü idari izinli sayılmaları Sayın Cumhurbaşkanımızca uygun görülmüştür.

# seçim, medya, ilçe, 2024

26 Mar 2024 - 15:23 - Yaşam

Mahreç  Anadolu Ajansı

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