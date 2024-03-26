Kocaeli’deki ünlü mağaza onlarca personel alacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde istihdam etmek üzere 62 personel alımı yapacak.

İŞTE ARANAN MESLEKLER

Koton mağazası tarafından 50 ambar ve depo görevlisi, 1 elektrik teknisyeni, 1 lojistik operasyon sorumlusu ve 10 yük taşıma-şoför olmak üzere 62 personel istihdam edilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.