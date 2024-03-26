Kocaeli’deki ünlü mağaza onlarca personel alacak

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde istihdam etmek üzere 62 personel alımı yapacak.
İŞTE ARANAN MESLEKLER
Koton mağazası tarafından 50 ambar ve depo görevlisi, 1 elektrik teknisyeni, 1 lojistik operasyon sorumlusu ve 10 yük taşıma-şoför olmak üzere 62 personel istihdam edilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.