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Kocaeli’deki ünlü mağaza onlarca personel alacak

İzmit ilçesinde faaliyet gösteren Koton mağazası, bünyesinde istihdam etmek üzere 62 personel alımı yapacak

Aygün Baş
Aygün Baş Tüm Haberleri
Kocaeli’deki ünlü mağaza onlarca personel alacak mask

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde faaliyet gösteren KOTON Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde istihdam etmek üzere 62 personel alımı yapacak.

İŞTE ARANAN MESLEKLER

Koton mağazası tarafından 50 ambar ve depo görevlisi, 1 elektrik teknisyeni, 1 lojistik operasyon sorumlusu ve 10 yük taşıma-şoför olmak üzere 62 personel istihdam edilecek. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak.
# Sanayi, elektrik

26 Mar 2024 - 15:34 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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