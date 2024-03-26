İzmit Belediyesi'nden doğalgaz kesintisine ilişkin açıklama!

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde: "İzmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi adayı Fadime Coşkun, üstündeki siyasi baskının kuklası gibi davranarak, sadece bir aylık aidat borcu bahanesiyle İzmit Belediyemizin doğalgazını kesmiştir. Bu da görüldüğü üzere, apaçık bir siyasi sabotajdır!
750 BİN LİRA BORCUMUZ YOK
Aynı zamanda Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun’un iddia ettiği gibi, 750 Bin Lira değerinde iki aylık borcumuz olmadığını açıkça belirtmek isteriz.
BELSA’YI YOK PAHASINA SATANLAR
Belsa İş Merkezi’nin tüm sorunlarını çözdük. Geçmişte Akp’li belediyelerin yaptığı borçlardan kurtulmalarını sağladık. Tamirat, tadilat ve birçok işlerini ücretsiz yaptık. B bloğu yok pahasına satanlar oradaki güçlerini kullanarak bizi yönetimden uzak tutuyorlar ve sürekli halkla karşı karşıya getirmek için kurnazca oyunlar oynuyorlar. Ancak bu oyunlar karşısında asla susmayacak ve halkımızı kandırmalarına asla izin vermeyeceğiz!
İZMİTLİLERİ MAĞDUR ETTİ
Ödeneceğini bildiği halde; bir aylık borçtan ötürü İzmit Belediyesinin doğalgazını kesen, hem belediye çalışanlarımızı hem de belediyemize gelen İzmitlileri mağdur eden AKP’li Meclis Üyesi adayı Fadime Coşkun’u İzmitlilerin vicdanına havale ediyoruz. "
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.