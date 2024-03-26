İzmit Belediyesi'nden doğalgaz kesintisine ilişkin açıklama!

İzmit Belediyesi'nden yapılan açıklama şu şekilde: "İzmit Belediyesi AKP’li Meclis Üyesi adayı Fadime Coşkun, üstündeki siyasi baskının kuklası gibi davranarak, sadece bir aylık aidat borcu bahanesiyle İzmit Belediyemizin doğalgazını kesmiştir. Bu da görüldüğü üzere, apaçık bir siyasi sabotajdır!

750 BİN LİRA BORCUMUZ YOK

Aynı zamanda Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun’un iddia ettiği gibi, 750 Bin Lira değerinde iki aylık borcumuz olmadığını açıkça belirtmek isteriz.

BELSA’YI YOK PAHASINA SATANLAR

Belsa İş Merkezi’nin tüm sorunlarını çözdük. Geçmişte Akp’li belediyelerin yaptığı borçlardan kurtulmalarını sağladık. Tamirat, tadilat ve birçok işlerini ücretsiz yaptık. B bloğu yok pahasına satanlar oradaki güçlerini kullanarak bizi yönetimden uzak tutuyorlar ve sürekli halkla karşı karşıya getirmek için kurnazca oyunlar oynuyorlar. Ancak bu oyunlar karşısında asla susmayacak ve halkımızı kandırmalarına asla izin vermeyeceğiz!

İZMİTLİLERİ MAĞDUR ETTİ

Ödeneceğini bildiği halde; bir aylık borçtan ötürü İzmit Belediyesinin doğalgazını kesen, hem belediye çalışanlarımızı hem de belediyemize gelen İzmitlileri mağdur eden AKP’li Meclis Üyesi adayı Fadime Coşkun’u İzmitlilerin vicdanına havale ediyoruz. "