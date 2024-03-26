Mansur Yavaş’tan Başkan Hürriyet’e tam destek!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e bir destek de Ankara’dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayınladığı bir video ile Başkan Hürriyet’e başarılar dileyerek tüm İzmit halkına selamlarını iletti.

“FATMA BAŞKAN O MAKAMI HAK EDİYOR”

Başkan Yavaş şu ifadeleri kullandı: Ankara’dan İzmit’e selam ve saygılarımı sunuyorum. Fatma Başkanımızla deprem bölgesinde hep birlikte çalışmıştık. Gerçekten çok çalışan ve o makamı hak eden bir başkanımız. Ben de ikinci döneminde kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacağım. Fatma Başkanıma, başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm İzmit’e selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.