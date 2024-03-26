26 Mar 2024 - 15:58- Siyaset G:

Mansur Yavaş’tan Başkan Hürriyet’e tam destek!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e destek mesajı yollayarak, “Fatma Başkanıma başarılar diliyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yanındayız” dedi.

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Mansur Yavaş’tan Başkan Hürriyet’e tam destek! mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e bir destek de Ankara’dan geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayınladığı bir video ile Başkan Hürriyet’e başarılar dileyerek tüm İzmit halkına selamlarını iletti. 

“FATMA BAŞKAN O MAKAMI HAK EDİYOR”

Başkan Yavaş şu ifadeleri kullandı: Ankara’dan İzmit’e selam ve saygılarımı sunuyorum. Fatma Başkanımızla deprem bölgesinde hep birlikte çalışmıştık. Gerçekten çok çalışan ve o makamı hak eden bir başkanımız. Ben de ikinci döneminde kendisine Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak destek olacağım. Fatma Başkanıma, başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm İzmit’e selam ve saygılar sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.
# İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Mansur Yavaş, Fatma Kaplan Hürriyet, Deprem, Ankara

26 Mar 2024 - 15:58 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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