Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki kirlilik vatandaşı isyan ettirdi!

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki temizlik hizmetinden şikayetlerini dile getirdiler. Hastanede hizmet gören vatandaşlar tuvaletlerdeki ve yangın merdivenlerindeki kirlilikten rahatsızlıklarını dile getirdiler. Yerlerdeki sigara izmaritleri, tuvaletlerde dolup taşan çöp kovaları, yerlerdeki atıklar vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaşlar hijyenin önem taşıdığı hastanelerde böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini bunun önüne geçilmesini talep ettiler. İşte hastaneden o kareler:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.