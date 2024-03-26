Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki kirlilik vatandaşı isyan ettirdi!

Gazetemize ulaşan vatandaşlar Kocaeli Şehir Hastanesi'ndeki temizlik hizmetinden şikayetlerini dile getirdiler. Hastanede hizmet gören vatandaşlar tuvaletlerdeki ve yangın merdivenlerindeki kirlilikten rahatsızlıklarını dile getirdiler. Yerlerdeki sigara izmaritleri, tuvaletlerde dolup taşan çöp kovaları, yerlerdeki atıklar vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaşlar hijyenin önem taşıdığı hastanelerde böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini bunun önüne geçilmesini talep ettiler. İşte hastaneden o kareler: