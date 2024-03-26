İzmit Belediyesi, 15 günde yenilenen Mimar Sinan Sokağın açılışını yapacak

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla kentin çehresini çok daha modern ve konforlu bir hale getiren İzmit Belediyesi, geçtiğimiz aylarda kentin en işlek alanlarından Mimar Sinan Sokağı yenilemişti. Yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuşan Mimar Sinan Sokak’ta çalışmalar 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı. Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak açılış programı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla bu akşam 19.45’te gerçekleşecek.
KULLANIŞLI VE FERAH
Vatandaşlar için daha kullanışlı ve ferah alanlar yaratan İzmit Belediyesi, öncesinde Rauf Orbay, Köseoğlu ve Cebesoy Sokak başta olmak üzere birçok sokağı yeni görünümüne kavuşturmuştu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Mimar Sinan Sokak’ta mineralli parke ve bordür uygulaması yapıldı. Görme engelli vatandaşlar için hissedilebilir yüzey taşı kullanıldı. Ayrıca 8 adet dekoratif aydınlatma ile sokak ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.