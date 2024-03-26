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İzmit Belediyesi, 15 günde yenilenen Mimar Sinan Sokağın açılışını yapacak

İzmit Belediyesinin 15 günde yenileyerek cazibe merkezi haline getirdiği Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokağın açılışı bu akşam 19.45’te bölge esnafının katılımıyla gerçekleşecek

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İzmit Belediyesi, 15 günde yenilenen Mimar Sinan Sokağın açılışını yapacak mask

Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla kentin çehresini çok daha modern ve konforlu bir hale getiren İzmit Belediyesi, geçtiğimiz aylarda kentin en işlek alanlarından Mimar Sinan Sokağı yenilemişti. Yol, kaldırım ve aydınlatma çalışmalarıyla ışıl ışıl bir görünüme kavuşan Mimar Sinan Sokak’ta çalışmalar 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlanmıştı. Karabaş Mahallesi Mimar Sinan Sokak açılış programı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla bu akşam 19.45’te gerçekleşecek. 

KULLANIŞLI VE FERAH

Vatandaşlar için daha kullanışlı ve ferah alanlar yaratan İzmit Belediyesi, öncesinde Rauf Orbay, Köseoğlu ve Cebesoy Sokak başta olmak üzere birçok sokağı yeni görünümüne kavuşturmuştu. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Mimar Sinan Sokak’ta mineralli parke ve bordür uygulaması yapıldı. Görme engelli vatandaşlar için hissedilebilir yüzey taşı kullanıldı. Ayrıca 8 adet dekoratif aydınlatma ile sokak ışıl ışıl bir görünüme kavuştu.
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26 Mar 2024 - 16:15 - Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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