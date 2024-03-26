İzmit’in en eski AVM’lerinden olan Belsa Plaza’da belediyenin kullandığı kısımda doğalgaz kesildi. Belsa Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Fadime Coşkun İzmit Belediyesi’nin aidat borcunu ödemediğini ve bu yüzden doğalgazı kestiklerini belirtti.

AKP İZMİT MECLİS ÜYESİ ADAYI KESTİ

Ancak İzmit Belediyesi'nin doğal gazını seçimlere 5 gün kala kesen Fadime Coşkun'un AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı olduğu bir ortaya çıktı! Yönetmek istedikleri belediyenin doğalgazını AKP'li ismin kesmesi ise dikkat çekti.

BAZILARININ GÜNLÜK İŞ PLANI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan CHP İzmit Belediye Meclis Üyesi Adayı Av. Mehmet Nazım Gençtürk "İzmit Belsa Plaza Yönetiminden "Bâzılarının" Günlük İş Planı: Belsa yönetimi siyasallaştırmak için ne yapabilirim diye kafa yor, aklına birşey gelmezse ara abileri talimat al. Bir gün öncesinde İzmit Belediyesi'nin doğalgazını keseceğini basına servis et. Ertesi gün gidip törenle belediyenin doĝalgazı kes. Daha tahakkuk edeli 1 ay dahi olmamış, bugüne kadar düzenlin ödenmiş aidat borcu, sanki aylardır ödenmiyormuş gibi algı yarat...

OYLARI FALAN ARTTIRDINIZ MI?

Ee AKP İzmit meclis üyesi adayı; yönetmeye talip olduğunuz belediyenin emekçilerini ve İzmitli vatandaşları mağdur ettiğinize değdi mi bu şovunuz? Oyları falan arttırdınız mı? Yoksa abilerinizin takdirleri yetti mi size? Biz öderiz aidatı, olmadı sarılırız birbirimize, bu kentin sıcaklığı ısıtır bizi. Peki siz bu soğuk vicdanlarınızla ne yapacaksınız?"dedi