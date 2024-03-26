2. Küme’de pazar günü tam 60 gol atıldı!

C GRUBUNDA DERİNCE BİRLİK FARKI AÇTI

2. Küme C Grubu’nda Derince Birlikspor, liderlik puan farkını 7’ye çıkardı. Derince Birlik, pazar günü oynadığı İzmit Erenlerspor maçından 2-2 berabere ayrıldı. Grupta mağlubiyeti bulunmayan Birlik, grup liderliğinde emin adımlarla ilerliyor. 2. sıradaki Yenidoğan Serdarspor da bu hafta kazandı. Serdar, Kirazlıyalıspor karşısında 4-2 kazandı. Kocaeli Emekspor ise Körfez Atılımspor karşısında 4-3 kazanmasını bildi. İzmit 41 FK da, lige katılmayan İzmit Selanikspor karşısında hükmen galip sayıldı.

NUSRETİYE GALİBİYET SERİSİNİ 8’E ÇIKARDI

Amatör Lig 2. Küme D Grubu’nda lider olan Nusretiyespor bu hafta da kazandı. Nusretiye, sahasında karşılaştığı Acısu Belediyespor’u 6-1 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. D grubunda en farklı galibiyeti ise İzmit Vezirçiftliğispor aldı. Büyük Derbentspor ile karşılaşan Vezirçiftliği, rakibini 8-1 mağlup ederek liderlik yarışını sürdürdü. Başiskele Birlikspor da bu haftanın farklı kazananları arasında yer aldı. Kullarspor’u 6-1 mağlup eden Başiskele Birlik, gruptaki 3. galibiyetini aldı. Uzuntarlaspor ise lige katılmayan Sarımeşe Belediyespor karşısında hükmen galip geldi.

ÇAYIROVA BELEDİYESİ EĞİTİMSPOR’DAN 9 GOLLÜ GALİBİYET

G grubunda lider Gebze Pelitlispor’u yakından takip eden Çayırova Belediyesi Eğitimspor, bu haftanın en farklı galibiyetini alan takımı oldu. Eğitimspor, 41 KDZ Sportif Faaliyetleri 9-0 mağlup etti. Lider Gebze Pelitlispor ise lige katılmayan Dilovası Yıldızspor karşısında hükmen galip sayıldı. Mustafapaşaspor ise deplasmanda galip gelmesini bildi. Rakibi, Çayırova Yenimahalle Serhatspor’u 3-1 mağlup eden ekip, 3 puanı aldı. Deplasmanda kazanan bir diğer takım ise Gebze Yavuz Selimspor oldu. Gebze Balkanspor ile deplasmanda karşılaşan ekip, maçı 3-1 kazandı.