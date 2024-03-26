2. Küme’de pazar günü tam 60 gol atıldı!

C GRUBUNDA DERİNCE BİRLİK FARKI AÇTI
2. Küme C Grubu’nda Derince Birlikspor, liderlik puan farkını 7’ye çıkardı. Derince Birlik, pazar günü oynadığı İzmit Erenlerspor maçından 2-2 berabere ayrıldı. Grupta mağlubiyeti bulunmayan Birlik, grup liderliğinde emin adımlarla ilerliyor. 2. sıradaki Yenidoğan Serdarspor da bu hafta kazandı. Serdar, Kirazlıyalıspor karşısında 4-2 kazandı. Kocaeli Emekspor ise Körfez Atılımspor karşısında 4-3 kazanmasını bildi. İzmit 41 FK da, lige katılmayan İzmit Selanikspor karşısında hükmen galip sayıldı.
NUSRETİYE GALİBİYET SERİSİNİ 8’E ÇIKARDI
Amatör Lig 2. Küme D Grubu’nda lider olan Nusretiyespor bu hafta da kazandı. Nusretiye, sahasında karşılaştığı Acısu Belediyespor’u 6-1 mağlup ederek galibiyet serisini 8 maça çıkardı. D grubunda en farklı galibiyeti ise İzmit Vezirçiftliğispor aldı. Büyük Derbentspor ile karşılaşan Vezirçiftliği, rakibini 8-1 mağlup ederek liderlik yarışını sürdürdü. Başiskele Birlikspor da bu haftanın farklı kazananları arasında yer aldı. Kullarspor’u 6-1 mağlup eden Başiskele Birlik, gruptaki 3. galibiyetini aldı. Uzuntarlaspor ise lige katılmayan Sarımeşe Belediyespor karşısında hükmen galip geldi.
ÇAYIROVA BELEDİYESİ EĞİTİMSPOR’DAN 9 GOLLÜ GALİBİYET
G grubunda lider Gebze Pelitlispor’u yakından takip eden Çayırova Belediyesi Eğitimspor, bu haftanın en farklı galibiyetini alan takımı oldu. Eğitimspor, 41 KDZ Sportif Faaliyetleri 9-0 mağlup etti. Lider Gebze Pelitlispor ise lige katılmayan Dilovası Yıldızspor karşısında hükmen galip sayıldı. Mustafapaşaspor ise deplasmanda galip gelmesini bildi. Rakibi, Çayırova Yenimahalle Serhatspor’u 3-1 mağlup eden ekip, 3 puanı aldı. Deplasmanda kazanan bir diğer takım ise Gebze Yavuz Selimspor oldu. Gebze Balkanspor ile deplasmanda karşılaşan ekip, maçı 3-1 kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.