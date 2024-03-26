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İzmit Belediyesi Kütüphaneler Haftası’nda arşivciliği konuştu  

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, 25-31 Mart Kütüphaneler Haftası sebebiyle arşivcilik uygulamaları paneli düzenledi 

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İzmit Belediyesi Kütüphaneler Haftası’nda arşivciliği konuştu   mask
İzmit Belediyesi Kütüphaneler Haftası’nda arşivciliği konuştu  
İzmit Belediyesi Kütüphaneler Haftası’nda arşivciliği konuştu  
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İzmit Belediyesi, 25-31 Mart’ta kitapseverleri bir araya getirdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde arşivcilik ile alakalı hem yerel hem de ulusal örneklerin sunulduğu Türkiye’de Arşivciliğin Durumu; Ulusaldan Yerele İmkanlar ve Zorluklar konulu panel Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi toplantı salonunda gerçekleştirildi. 

GENİŞ KATILIM 

Salt Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk ve Kocaeli Dökümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal’ın konuşmacı olduğu panele İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Nikomedia Kazıları İzmit Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Feyzullah Yavuz Ulugün ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

ARŞİVCİLİK UYGULAMALARI ELE ALINDI 

Panelde konuşan Salt Dijital Arşiv Uzmanı Ahmet Metin Öztürk çalıştığı kurumda yer alan İzmit fotoğraflarını paylaşarak sistemlerine dair bilgilendirici açıklamalarda bulundu. Kocaeli Dökümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal ise katılımcılara Kocaeli Dökümantasyon Merkezi’nin kuruluş sürecinden bugünlere gelişini aktardı. Panel sunumların ardından soru-cevap şeklinde devam etti. Program sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çekilmeyi ihmal etmedi.
# İzmit belediyesi, türkiye, eğitim

26 Mar 2024 - 16:49 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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