İzmit Belediyesi, Hatipköy Onbaşı Ahmet Aydın Parkı’nı hizmete açıyor

İzmit Belediyesi, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği sosyal alanlar yaratmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kendi öz kaynakları ile Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi’nde yapımını tamamladığı Onbaşı Ahmet Aydın Parkı 27 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te hizmete açılıyor.
SOSYAL YAŞAM ALANI
910 metrekare alana sahip olan parkta 125 metrekare çocuk oyun alanı, 42 metrekare basketbol sahası, 22 metrekare kondisyon alanı, 525 metrekare yeşil alan ve 195 metrekare gölgelikli oturma alanı bulunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü öz kaynakları ile yapılan Onbaşı Ahmet Aydın Parkı açılışına tüm İzmit halkı davetli.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.