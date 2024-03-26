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İzmit Belediyesi, Hatipköy Onbaşı Ahmet Aydın Parkı’nı hizmete açıyor

İzmit Belediyesinin öz kaynaklarıyla Hatipköy Mahallesi’ne kazandırdığı Onbaşı Ahmet Aydın Parkı, 27 Mart Çarşamba günü saat 15.00’de hizmete açılıyor

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İzmit Belediyesi, Hatipköy Onbaşı Ahmet Aydın Parkı’nı hizmete açıyor mask


İzmit Belediyesi, vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği sosyal alanlar yaratmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kendi öz kaynakları ile Hatipköy Mahallesi Kemal Çelebi Caddesi’nde yapımını tamamladığı Onbaşı Ahmet Aydın Parkı 27 Mart Çarşamba günü saat 15.00’te hizmete açılıyor. 

SOSYAL YAŞAM ALANI

910 metrekare alana sahip olan parkta 125 metrekare çocuk oyun alanı, 42 metrekare basketbol sahası, 22 metrekare kondisyon alanı, 525 metrekare yeşil alan ve 195 metrekare gölgelikli oturma alanı bulunuyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü öz kaynakları ile yapılan Onbaşı Ahmet Aydın Parkı açılışına tüm İzmit halkı davetli.  
# İzmit belediyesi, çocuk

26 Mar 2024 - 16:50 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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