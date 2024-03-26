O ilçeye 3 rüzgâr tribünü yapılacak

İzmit Kandıra RES Elektrik Üretimi Anonim Şirketi, Kandıra Babalı'da bulunan rüzgar türbinleri için kapasite artışına gidecek. Halihazırda firmaya ait 2 türbinin bulunduğu Kandıra'da, söz konusu proje ile birlikte mevcut türbinlerin kapasitesi artırılacak ve ek olarak 3 türbin daha eklenecek.

MEVCUTLARIN KAPASİTESİ ARTACAK

Firma, söz konusu projesi kapsamında mevcutta işletilmekte olan (6,8 MWm/5 MWe) kapasiteli 2 adet türbinde yazılımsal olarak kapasite artışı yaparak mevcut türbinlerin üretim kapasitesinin 7,2 MWm/7,2 MWe olmasını planılıyor.

3 YENİ TÜRBİN

Bununla birlikte firma, proje kapsamında Kandıra'ya 1 adet 6,8 MWm/6,8 MWe kapasiteli ve 2 adet6,8 MWm/6,2 MWe kapasiteli türbin ilavesi ile toplam 3 türbin daha ilave edecek. Söz konusu türbin ilavesi ve kapasite artışı ile birlikte toplam kapasitenin ise 27,6 MWm/ 26,4 MWe olması planlanıyor.

45 MİLYON

İzmit Kandıra RES Elektrik Üretim Anonim Şirketi, bu projesi için geçtiğimiz aylarda ÇED başvurusunda bulunmuştu. Firmanın başvurusu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca incelendi ve onay aldı. 45 milyon liraya mal edilecek projenin 30 ayda tamamlanması bekleniyor.