O ilçeye 3 rüzgâr türbini yapılacak

İzmit Kandıra RES Elektrik Üretimi Anonim Şirketi, Kandıra Babalı'da bulunan rüzgar türbinleri için kapasite artışına gidecek. Halihazırda firmaya ait 2 türbinin bulunduğu Kandıra'da, söz konusu proje ile birlikte mevcut türbinlerin kapasitesi artırılacak ve ek olarak 3 türbin daha eklenecek.
MEVCUTLARIN KAPASİTESİ ARTACAK
Firma, söz konusu projesi kapsamında mevcutta işletilmekte olan (6,8 MWm/5 MWe) kapasiteli 2 adet türbinde yazılımsal olarak kapasite artışı yaparak mevcut türbinlerin üretim kapasitesinin 7,2 MWm/7,2 MWe olmasını planılıyor.
3 YENİ TÜRBİN
Bununla birlikte firma, proje kapsamında Kandıra'ya 1 adet 6,8 MWm/6,8 MWe kapasiteli ve 2 adet 6,8 MWm/6,2 MWe kapasiteli türbin ilavesi ile toplam 3 türbin daha ilave edecek. Söz konusu türbin ilavesi ve kapasite artışı ile birlikte toplam kapasitenin ise 27,6 MWm/ 26,4 MWe olması planlanıyor.
45 MİLYON
İzmit Kandıra RES Elektrik Üretim Anonim Şirketi, bu projesi için geçtiğimiz aylarda ÇED başvurusunda bulunmuştu. Firmanın başvurusu Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca incelendi ve onay aldı. 45 milyon liraya mal edilecek projenin 30 ayda tamamlanması bekleniyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ahmet - Sayın yetkililer Babalı'ya rüzgar tribününden önce kanalizasyon ve tapu gerekiyor 30 yıl oldu mağdur durumdayız...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.