Kadın olmasının verdiği avantaj ile ev ziyaretlerine rahatlıkla gidebilen ve sahada da her zaman saygıyla karşılanan Dilanur Durmuş ve arkadaşları, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde pazarcı esnafına broşür dağıttılar.Sarı yelekleri giyen kadınlar, Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu’nun projelerinin yer aldığı broşürleri pazarcı esnafına dağıtarak, yaptıkları konuşmalarla 31 Mart yerel seçimlerinde destek istediler.Geçen süre içinde kazandığı tecrübesiyle sahada partisine oy isterken zorlanmayan Dilanur Durmuş, Belediye Meclis Üyesi olduğunda da başarılı çalışmalar yapacağını ve siyasette ilerleyeceğini gösteriyor.
- Siyaset
Sahada kadın farkı
İYİ Parti Körfez Belediye Meclis Üyesi adayı Dilanur Durmuş, kadın arkadaşlarının desteği ile seçim sahasında varlığını hissettirmeye başladı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.