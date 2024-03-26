Sahada kadın farkı

Kadın olmasının verdiği avantaj ile ev ziyaretlerine rahatlıkla gidebilen ve sahada da her zaman saygıyla karşılanan Dilanur Durmuş ve arkadaşları, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde pazarcı esnafına broşür dağıttılar.Sarı yelekleri giyen kadınlar, Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu’nun projelerinin yer aldığı broşürleri pazarcı esnafına dağıtarak, yaptıkları konuşmalarla 31 Mart yerel seçimlerinde destek istediler.Geçen süre içinde kazandığı tecrübesiyle sahada partisine oy isterken zorlanmayan Dilanur Durmuş, Belediye Meclis Üyesi olduğunda da başarılı çalışmalar yapacağını ve siyasette ilerleyeceğini gösteriyor.