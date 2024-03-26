- Siyaset

Sahada kadın farkı

İYİ Parti Körfez Belediye Meclis Üyesi adayı Dilanur Durmuş, kadın arkadaşlarının desteği ile seçim sahasında varlığını hissettirmeye başladı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Sahada kadın farkı mask
Sahada kadın farkı
Sahada kadın farkı
Haber albümü için resme tıklayın

Kadın olmasının verdiği avantaj ile ev ziyaretlerine rahatlıkla gidebilen ve sahada da her zaman saygıyla karşılanan Dilanur Durmuş ve arkadaşları, Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde pazarcı esnafına broşür dağıttılar.Sarı yelekleri giyen kadınlar, Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu’nun projelerinin yer aldığı broşürleri pazarcı esnafına dağıtarak, yaptıkları konuşmalarla 31 Mart yerel seçimlerinde destek istediler.Geçen süre içinde kazandığı tecrübesiyle sahada partisine oy isterken zorlanmayan Dilanur Durmuş, Belediye Meclis Üyesi olduğunda da başarılı çalışmalar yapacağını ve siyasette ilerleyeceğini gösteriyor.
# Meclis

26 Mar 2024 - 18:33 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.360.795 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL