Merttürk ve ekibi dur durak bilmiyor

31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk seçim çalışmalarına dur durak bilmeden aralıksız sürdürüyor. CHP Kartepe SKM tarafından organize edilen programlar çerçevesinde yoğun bir tempoda çalışmalarını sürdüren Merttürk, bugün ekibiyle birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde saha çalışması yaptı. Esnafı ziyaret eden, hanelerin kapısını tek tek çalan, sokakta vatandaşla ayak üstü sohbet eden Merttürk, hemşehrilerine seçim beyannamesinde yer alan projelerinden bahsetti, sorun talep ve önerileri dinledi, 31 Mart için ekibi ve kendisi için destek istedi.

TAM KADRO SAHADALAR

SKM tarafından hazırlanan çeşitli programlarda Kartepeli hemşehrileri ile buluşan Merttürk'e CHP Kartepe İlçe Başkanı Hasan Bayrak ve İlçe Yöneticileri, CHP SKM Başkanı Av. Başar Değer, CHP Kadın Kolları Kartepe İlçe Başkanı Münevver Arslan ve yönetimi, belediye meclis üyesi adayları ve mahalle temsilcileri de eşlik etti. Tam kadro Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde saha çalışması yürüten, Merttürk ve ekibi, hemşehrilerinin sorun, talep ve önerilerini dinleyerek notlarını aldılar.

MERTTÜRK, "KARTEPEMİZDE HER HEMŞERİMİZLE KUCAKLAŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Seçim beyannamesinde yer alan Kartepe'ye dair projelerini hemşehrileri ile paylaşan CHP Kartepe Belediye Başkan Adayı Nilay Merttürk, "Kartepe'mizin her köşesine dokunmaya, her hemşerimizle kucaklaşmaya devam ediyoruz. Bugün de ekibimizle birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde saha çalışması yaptık. Sorunlarını, talep ve önerilerini dinledik. Seçim beyannamemizde yer alan Kartepe'mize dair projelerimizden bahsettik. Fikirleri, önerileri bizler için çok kıymetli. Bizler onlardan aldığımız bu enerji ile yolumuza devam ediyoruz. Derdimiz tasamız güzel bir Kartepe. Onun için de çok çalışıyoruz. Kartepeli hemşehrilerime sözümüz var. Ekibimle birlikte yüzlerini kara çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı.