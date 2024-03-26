26 Mar 2024 - 18:55- Spor G:

Kocaelispor, antrenman maçında Başakşehir’e mağlup: 5-2

Kocaelispor biraz önce sona eren antrenman maçında, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir’e 5-2 mağlup oldu. Kocaelispor’un gollerini 52. dakikada Reis Amaral ve 70. dakikada Cem Ekinci kaydederken, Başakşehir’in gollerini ise Berkay Özcan ( 3 gol, 2’si penaltı), Vitor Figueiredo ve İnanç Gürbüz kaydetti.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
Kocaelispor, antrenman maçında Başakşehir’e mağlup: 5-2 mask
Kocaelispor, antrenman maçında Başakşehir’e mağlup: 5-2
Kocaelispor, antrenman maçında Başakşehir’e mağlup: 5-2
+3
Haber albümü için resme tıklayın

GOLLERİN 3’Ü KANDIRALI BERKAY’DAN

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile antrenman maçı yapan Kocaelispor, karşılaşmadan 5-2’lik skorla mağlup ayrıldı. Başakşehir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya Kocaelispor, Mehmet Enes Sarı, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Can Tunalı, Yusuf Cihat Çelik, Daniel Candeias, Reis Amaral ve Cem Ekinci ilk 11i ile çıktı. Kocaelispor’un gollerini 52. dakikada Reis Amaral ve 70. dakikada Cem Ekinci attı. . Başakşehir’in gollerini ise Berkay Özcan ( 3), Vitor Figueiredo ve İnanç Gürbüz kaydetti.

Kocaelispor, antrenman maçında Başakşehir’e mağlup: 5-2
# Kocaelispor, Başakşehir

26 Mar 2024 - 18:55 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.360.795 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Demirel Aş. - Bunlardan bir cacik olmaz.GİTMEYİN maca.yazik paraniza

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mart 20:48
01

Muharrem - göztepe ile oynayacağımız mac sonu skoru bu mağlubiyete hazır olalım çünki göztepeninde atacağı en az bu kadar goldür bize

Yanıtla . 1Beğen . 3Beğenme 26 Mart 20:10
02

İzmitli - @ Muharrem 01 nolu yoruma cevabı: Bizim inancımız tamdır bu maçı alacağız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 26 Mart 20:40
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL