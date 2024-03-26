Kocaelispor, antrenman maçında Başakşehir’e mağlup: 5-2

GOLLERİN 3’Ü KANDIRALI BERKAY’DAN
Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile antrenman maçı yapan Kocaelispor, karşılaşmadan 5-2’lik skorla mağlup ayrıldı. Başakşehir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya Kocaelispor, Mehmet Enes Sarı, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Can Tunalı, Yusuf Cihat Çelik, Daniel Candeias, Reis Amaral ve Cem Ekinci ilk 11i ile çıktı. Kocaelispor’un gollerini 52. dakikada Reis Amaral ve 70. dakikada Cem Ekinci attı. . Başakşehir’in gollerini ise Berkay Özcan ( 3), Vitor Figueiredo ve İnanç Gürbüz kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(3 )
Demirel Aş. - Bunlardan bir cacik olmaz.GİTMEYİN maca.yazik paraniza
Muharrem - göztepe ile oynayacağımız mac sonu skoru bu mağlubiyete hazır olalım çünki göztepeninde atacağı en az bu kadar goldür bize
İzmitli - Bizim inancımız tamdır bu maçı alacağız
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.