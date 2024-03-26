Kocaelispor, antrenman maçında Başakşehir’e mağlup: 5-2

GOLLERİN 3’Ü KANDIRALI BERKAY’DAN

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ile antrenman maçı yapan Kocaelispor, karşılaşmadan 5-2’lik skorla mağlup ayrıldı. Başakşehir Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya Kocaelispor, Mehmet Enes Sarı, Mehmet Yılmaz, Burak Öksüz, Haşim Arda Sarman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Can Tunalı, Yusuf Cihat Çelik, Daniel Candeias, Reis Amaral ve Cem Ekinci ilk 11i ile çıktı. Kocaelispor’un gollerini 52. dakikada Reis Amaral ve 70. dakikada Cem Ekinci attı. . Başakşehir’in gollerini ise Berkay Özcan ( 3), Vitor Figueiredo ve İnanç Gürbüz kaydetti.