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Büyükakın ve Tutuş’tan İzmit Gündoğdu’ya park projesi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş’un yeni dönemdeki ortak projesi olan ‘İzmit Gündoğdu Parkı’ bölgenin cazibesini artıracak.  

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Büyükakın ve Tutuş’tan İzmit Gündoğdu’ya park projesi
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın tüm ilçelerde olduğu gibi İzmit’te de AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş ile birçok ortak proje üretti. Bu projelerden biri de ‘İzmit Gündoğdu Parkı’. Doç.Dr.Büyükakın’ın seçim beyannamesinde yer verdiği proje 33 dönüm alanda hayat bulacak. Gündoğdu Parkı’nda; futbol ve basketbol sahaları, piknik alanı ve etkinlik çayırı ile çocuk oyun alanları yer alacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Büyükakın, önceki gün AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, İl Seçim Koordinasyon Başkanı Av.Alper Doğan, İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile birlikte İzmit’i dolaşarak vatandaşlarla bir araya geldi ve projeler hakkında bilgiler verdi.

 

 
# Tahir Büyükakın, Muharrem Tutuş, Gündoğdu, seçim, ilçe, proje, çocuk, cumhur ittifakı

26 Mar 2024 - 19:00 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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