- Asayiş

Motosikletler kafa kafaya çarpıştı : 2 yaralı

Darıca ilçesinde sürat motosikleti ile elektrikli motosikletin kafaya kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı : 2 yaralı mask
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı : 2 yaralı
Motosikletler kafa kafaya çarpıştı : 2 yaralı
+1
Haber albümü için resme tıklayın

Kaza, Nenehatun Mahallesi Sokullu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve plakası takılı olmayan elektrikli motosiklet ile karşı yönden gelen M.A. idaresindeki 41 AOT 909 plakalı sürat motosikletli kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler yola savrulurken, sürat motosikleti yaklaşık 150 metre sürüklendi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulanslarla hastanelere sevk edildi.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, acil, kaza

26 Mar 2024 - 19:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.360.795 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL