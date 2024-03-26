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Şanlıurfaspor'da maaş krizi sürüyor

Şanlıurfasporlu futbolcular, alacakları ödenmediği gerekçesiyle dünden sonra bugün de antrenmana çıkmadılar.

Anadolu Ajansı
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Şanlıurfaspor'da maaş krizi sürüyor mask

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’da maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle dün antrenmana çıkmayan oyuncular, bugün de protestoların sürdürdü.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız bugün de alacaklarını alamadıklarını gerekçe göstererek sabah ve akşam yapılması gereken antrenmanlara çıkmamıştır. Ayrıca yönetim kurulumuz ödeme konusunda herhangi bir sonuca ulaşamamış ve kendilerine şehrin büyükleri tarafından verilen sözler tutulmamıştır" ifadeleri kullanıldı.

26 Mar 2024 - 19:44 - Spor

Mahreç  Anadolu Ajansı

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