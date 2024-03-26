Şanlıurfaspor'da maaş krizi sürüyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor’da maaş ve gereken ödemeleri alamadığı gerekçesiyle dün antrenmana çıkmayan oyuncular, bugün de protestoların sürdürdü.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Takımımız bugün de alacaklarını alamadıklarını gerekçe göstererek sabah ve akşam yapılması gereken antrenmanlara çıkmamıştır. Ayrıca yönetim kurulumuz ödeme konusunda herhangi bir sonuca ulaşamamış ve kendilerine şehrin büyükleri tarafından verilen sözler tutulmamıştır" ifadeleri kullanıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.