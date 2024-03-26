Sandığa mutsuz gidiyoruz!

Seçim yaklaştıkça araştırma firmaları verilerini paylaşıyor. Önceki gün de Ipsos, araştırma sonucunu açıkladı. Veriler çok düşündürücü. Araştırmaya göre vatandaşların en büyük sorunu ekonomi ve alım gücü. Sözcü’den Tolga Uğur, Ipsos’un araştırma sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Birlikte okuyalım…

**

“Pazar günü 10 ay sonra yeniden sandık başına gidecek olan vatandaş, ekonomik kriz nedeniyle mutsuz durumda. Ekonomik göstergelerdeki bozulma, yapılan araştırmalara da yansıyor. Ipsos’un yaptığı şubat ayı gündem araştırmasına göre seçmenlerin Mayıs 2023’e kıyasla alım gücü gerilerken, ekonomiye ilişkin şikayetleri arttı. Araştırmaya göre Türkiye’nin en önemli sorununu ekonomi olarak görenlerin oranı, Mayıs 2023’e kıyasla 12 puan artarak yüzde 85’e ulaştı.

BÜYÜME PERFORMANSI

“Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu nasıl buluyorsunuz” sorusunu ise ankete katılanların yüzde 77’si “kötü” olarak yanıtladı. Neredeyse her 10 kişiden 8’i ekonomik görünümden memnun değil iken, genel seçimlerde bu oran yüzde 64 olmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023’te yüzde 4.5 büyüdü, ancak vatandaş, güçlü büyüme oranını hissedemedi. Büyüme performansından memnun olmayanların oranı 1 yılda 16 puan arttı. Mayıs 2023’te Türkiye’nin büyüme performansından memnun olmayanların oranı yüzde 57 iken Şubat 2024’te yüzde 73’e çıktı.

Geride kalan 10 ayda artan döviz kuru ve yüksek enflasyon nedeniyle toplumun alım gücü geriledi. “Son 1 ayda alım gücüm geriledi” diyenlerin oranı genel seçimlere kıyasla 6 puan artarak yüzde 72’ye ulaştı. Bir diğer yandan vatandaşlar, TÜİK’in enflasyon verilerine güvenmiyor. Hissedilen enflasyonun, TÜİK’in ocak ayında açıkladığı yüzde 64.86’dan yüksek olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 65’e ulaştı. Aynı zamanda toplumun yaklaşık 4’te 3’ü, enflasyonun önümüzdeki aylarda yükselmeye devam edeceğini düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 74’ü, enflasyonun “çok” veya “biraz” artacağını tahmin ediyor.

DÖVİZ KURU ARTACAK MI?

Araştırmaya göre her 10 kişiden 7’si döviz kurlarında artış bekliyor. İpsos’un ankete katılanların yüzde 71’i, önümüzdeki birkaç ay içinde Türk Lirası karşısında dolar veya Euro gibi döviz kurlarının yükseleceği görüşünü belirtti. Ocak 2023’te toplumun yüzde 69’u döviz kurunda artış bekliyordu. Araştırmaya göre toplumun yüzde 68’i, işsizliğin yılın geri kalanında yükseleceğini tahmin ediyor. Bir diğer yandan ekonomik kriz nedeniyle birikim yapamayanların oranı da aylık bazda 3 puan artarak şubatta yüzde 65’e yükseldi. Bir başka ifadeyle neredeyse 3 vatandaştan 2’si para biriktiremiyor.”

PEŞ PEŞE ZAMLAR GELECEK Mİ?

Haberin özeti şu;

14 Mayıs 2023 ile 31 Mart 2024 seçimleri arasında ekonomik göstergeler iyice bozuldu. Vatandaşların yüzde 85’i en büyük sorunun ekonomi olduğunu belirtirken yüzde 72’si alım gücünün düştüğü görüşünde. Seçimden sonra peş peşe zamlar geleceği söyleniyor, seçimden sonra döviz artacak deniyor, seçimden sonra akaryakıt fiyatları artacak deniyor. Her ne kadar iktidar cephesi yalanlasa da, ekonomik gidişat endişeleri haklı çıkartıyor.