26 Mar 2024 - 21:18- Ekonomi G:

Erdoğan alt sınır 8 bin TL demişti... Kamu bankaları verdiği sözü tutmadı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli promosyonları için alt sınırı 8 bin lira olarak açıklamasına rağmen kamu bankaları vaat edilen rakamı karşılayamadı.

Erdoğan alt sınır 8 bin TL demişti... Kamu bankaları verdiği sözü tutmadı! mask

25 Mart 2024'te başlayan başvurularda kamu bankalarının en düşük  emekli maaşı alanlara sunduğu promosyon 5 bin lirada kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli promosyonlarının alt sınırını 8 bin lira olarak açıklamasına rağmen kamu bankaları bu rakama uymadı. Halk TV'de yer alan habere göre 25 Mart'ta başlayan promosyon başvurularında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın en düşük emekli maaşı alanlara verdiği promosyon 5 bin lirada kaldı.

Kamu Bankaları Emekli Promosyonları:


Vakıfbank:

3.500 TL'ye kadar: 3.000 TL

3.500 - 7.500 TL arası: 3.500 TL

7.500 - 10.000 TL arası: 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri: 5.000 TL

Halkbank:

3.500 TL'ye kadar: 3.000 TL

3.500 - 7.500 TL arası: 3.500 TL

7.500 - 10.000 TL arası: 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri: 5.000 TL

Ziraat Bankası:

3.500 TL altında: 3.000 TL

3.500 - 7.500 TL arası: 3.500 TL

7.500 - 10.000 TL arası: 4.500 TL

10.000 TL üzerinde: 5.000 TL

Özel Bankalar Emekli Promosyonları:

İş Bankası: 7.500 TL'ye varan promosyon + Maximum Kart'ı aidatsız kullanma

Şekerbank:

0-3.499 TL: 3.000 TL

3.500-7.499 TL: 3.500 TL

7.500-9.999 TL: 4.500 TL

10.000 TL ve üzeri: 5.000 TL

QNB Finansbank:

8.000 TL'ye varan nakit promosyon + CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim

Kaynak: cumhuriyet

# 2024, emekli, indirim, promosyon

26 Mar 2024 - 21:18 - Ekonomi

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