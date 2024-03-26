Erdoğan alt sınır 8 bin TL demişti... Kamu bankaları verdiği sözü tutmadı!

25 Mart 2024'te başlayan başvurularda kamu bankalarının en düşük emekli maaşı alanlara sunduğu promosyon 5 bin lirada kaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli promosyonlarının alt sınırını 8 bin lira olarak açıklamasına rağmen kamu bankaları bu rakama uymadı. Halk TV'de yer alan habere göre 25 Mart'ta başlayan promosyon başvurularında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'ın en düşük emekli maaşı alanlara verdiği promosyon 5 bin lirada kaldı.
Kamu Bankaları Emekli Promosyonları:
Vakıfbank:
3.500 TL'ye kadar: 3.000 TL
3.500 - 7.500 TL arası: 3.500 TL
7.500 - 10.000 TL arası: 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri: 5.000 TL
Halkbank:
3.500 TL'ye kadar: 3.000 TL
3.500 - 7.500 TL arası: 3.500 TL
7.500 - 10.000 TL arası: 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri: 5.000 TL
Ziraat Bankası:
3.500 TL altında: 3.000 TL
3.500 - 7.500 TL arası: 3.500 TL
7.500 - 10.000 TL arası: 4.500 TL
10.000 TL üzerinde: 5.000 TL
Özel Bankalar Emekli Promosyonları:
İş Bankası: 7.500 TL'ye varan promosyon + Maximum Kart'ı aidatsız kullanma
Şekerbank:
0-3.499 TL: 3.000 TL
3.500-7.499 TL: 3.500 TL
7.500-9.999 TL: 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri: 5.000 TL
QNB Finansbank:
8.000 TL'ye varan nakit promosyon + CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.