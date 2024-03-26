26 Mar 2024 - 22:23- Yaşam G:

Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Bakan Koca’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bakan Koca, "İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır" dedi.

Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Bakan Koca’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama mask

Oyuncu Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde 24 Mart Pazar günü rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.

"ENTÜBE DURUMDAN ÇIKARILAMAMIŞTIR"

Bakan Koca, şunları belirtti:

* "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır. 

* Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
# medya, sağlık, acil, eğitim

26 Mar 2024 - 22:23 - Yaşam

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