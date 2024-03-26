Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırılmıştı: Bakan Koca’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Oyuncu Kadir İnanır, İstanbul Beykoz'daki evinde 24 Mart Pazar günü rahatsızlanarak apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya X hesabından bir paylaşım yaptı.
"ENTÜBE DURUMDAN ÇIKARILAMAMIŞTIR"
Bakan Koca, şunları belirtti:
* "24 Mart Pazar günü Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen Kadir İnanır, tıkalı olan beyin damarı açıldıktan sonra, uyutularak yoğun bakımda gözlem altına alınmıştı. Sn. İnanır, bugün 20.00 itibarıyla uyandırılmış fakat vücudu bunu henüz tolere edemediği için entübe durumdan çıkarılamamıştır.
* Motor hareketleri başlayan ve genel durumu iyiye giden hastamızın tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor. Uyandırma süreci sürüyor. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.