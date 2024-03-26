On binlerce İzmitli büyük halk iftarında buluştu



İzmit Belediyesinin, belediye meydanında gerçekleştirdiği büyük halk iftarı on binlerce İzmitlinin katılımıyla gerçekleşti. Ramazan ayının bereketini paylaşan vatandaşları İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet karşıladı. Vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diyerek sözlerine başlayan Başkan Hürriyet, “Değerli komşularım, değerli hemşerilerim mübarek Ramazan ayında sizlerle aynı sofranın etrafından buluşmak ne kadar güzel. Rabbim tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin inşallah

“BU SENE ÇOK DAHA KALABALIĞIZ”

Yüreğinizde ne varsa, gönlünüzde ne varsa, duanızda ne varsa onu nasip etsin. Bu mübarek ayda evinize huzur, hanelerine bereket diliyorum. Artık halk iftarlarımız gelenekselleşti. Bu sene çok daha kalabalığız. Sofraların etrafında gönül birlikteliği yapmak çok güzel. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum.

“KAYNAKLARIMIZI SİZLER İÇİN SEFERBER ETTİK”

Göreve geldiğimizden bu yana rantın değil, halkın yanında olmaya çalışıyoruz. Bütün kaynaklarımızı, imkânlarımızı halk için seferber etmeye çalışıyoruz. Bu hazırlıkları, bu yemekler hepsi çalışma arkadaşlarımın el emeği ve alın teri ile hazırlanıyor. Aşevimiz sayesinde bugün binlerce insana ulaşabiliyoruz. Halkımıza daha fazla yardım edebiliyoruz. Kendimizi israfa değil hizmete adadık. Hizmet için var gücümüzle çalışıyoruz.

“YENİCUMA’DA ÇAYLAR BU AKŞAM ÜCRETSİZ”

Göreve geldiğimizden bu yana kreşlerimiz, kütüphanelerimiz, aşevlerimiz, yaşam merkezlerimiz, eğitim çalışmalarımız, sokak çalışmalarımız ve çok daha fazla hizmeti halkımıza kazandırdık. Gülümse Kafelerimiz bizim için çok kıymetli. Hem istihdam yarattığımız hem de hizmetimizin uygun ve kaliteli olduğu, ranta değil sizlere hizmet eden sosyal tesislerimiz. Bu akşam halk iftarının şerefine de Yenicuma’da çaylarımız ücretsiz olacak. Bu akşama özel sizlere hediyemiz olsun.

“GÜLÜMSEYEN YÜZLER GÖRMEK ÖNEMLİ”

Kentimizin dört bir köşesini yeniliyoruz ve estetik dokunuşlar yapıyoruz. İnsanlarımız sokaklarda gezerken mutlu olması önemli. Gülümseyen yüzleri görmek bizim için kıymetli. Mimar Sinan Sokak dahil olmak üzere birçok sokağımızı yeniledik. Yeni dönemde meclis çoğunluğumuzla birlikte çok daha güzel hizmetler yapacağız. Daha hızlı ve daha tasarruflu bir dönem olacak. Meclis çoğunluğumuz olmadan bu kadar iş yaptık, meclis çoğunluğumuz olduğunda çok daha fazlasını yapacak güce ve çalışkanlığa sahibiz. Allah bize çalış ya kulum diyor, biz de çalışmaya devam ediyoruz. Güzel hizmetlerde buluşmak dileğiyle” ifadelerini kullandı.