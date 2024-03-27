Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak suçunun engellemesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Kartepe ilçesinde umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, kumar oynattığı tespit edilen S.G. isimli kişiye adli işlem uygulandı. Kumar oynayan 6 kişiye ise 38 bin 550 TL idari para cezası kesildi. Kumar parası olduğu belirlenen bin 850 TL’ye el konuldu.
- Asayiş
Kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 TL ceza
Kartepe ilçesinde kumar oynadığı tespit edilen 6 kişiye 38 bin 550 TL para cezası kesildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.