27 Mar 2024 - 00:19- Asayiş G:

'Şeyhlik' kavgası büyüyor: Menzilciler birbirine girdi

Türkiye'nin birçok şehrinde on binlerce mensubu bulunan Menzil Cemaati'nde sular durulmuyor.

'Şeyhlik' kavgası büyüyor: Menzilciler birbirine girdi mask

Menzil lideri Abdülbaki Erol’un ölümü ardından cemaatte ‘yeniş gavs’ kavgası tüm hızıyla sürüyor. Son olarak Beykoz'da Hidiv Kasrı'na yakın bir bölgede etkinlik için toplanan Menzil'e bağlı bir grup, diğer grup mensuplarını içeri almadı. Tansiyonun yükselmesinin ardından devreye polis girdi.Tarikatın şeyhi olan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni'nin 12 Temmuz 2023 tarihindeki vefatı üzerine, şeyhlik yarışı yaşanan cemaatte müritler, farklı liderlerin etrafında toplanarak gruplara ayrıldı.

OLAYA POLİS MÜDAHALE ETTİ
Yaşanan tartışmaların giderek alevlendiği Menzil'de son sürtüşme bugün Beykoz'da meydana geldi.  Ramazan nedeniyle yapılan bir etkinlik için toplanan Menzil'e bağlı bir grup, diğer grubu davete almadı.Bu durum üzerine yaşanan arbadede taraflar arasında tansiyon yükselirken, olaya polis müdahale etti. Emniyet güçlerinin müdahalesi ile tarafların dağıtıldığı öğrenildi.

Kaynak: cumhuriyet

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27 Mar 2024 - 00:19 - Asayiş

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