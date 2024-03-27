Türkiye, Avusturya karşısında farklı yenildi

Ernst Happel stadında oynanan maç saat 22.45'te başladı.Mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Chiffi yönetti.

Avusturya maça Schlager, Posch, Danso, Wöber, Mwene, Baumgartner, Seiwald, Schlager, Schmid, Laimer, Gregoritsch 11'iyle çıktı.

Türkiye ise mücadeleye Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Cenk Özkaçar, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız 11'iyle başladı.

İLK YARIDA 3 GOL



Avusturya 2. dakikada Schlager ile 1-0 öne geçti.

25. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıyı gole çevirdi ve skor 1-1 oldu.

44. dakikada Gregoritsch ilk yarının skorunu tayin eden golü attı: 2-1.

48. dakikada Gregoritsch skoru 3-1'e getirdi.

59. dakikada Gregoritsch yeniden ağları havalandırdı ve skor 4-1 oldu.

78. dakikada Baumgartner skoru 5-1 yaptı.

90+6'da Entrup skoru 6-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi.

MONTELLA İLE 2. MAĞLUBİYET



Montella yönetiminde ilk yenilgisini Macaristan karşısında yaşayan ay-yıldızlı ekip, ikinci mağlubiyetini Avusturya'dan aldı.

Milli takım, İtalyan teknik adam yönetiminde daha önce oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı.

Milli takım, bugün aldığı mağlubiyetle ayrıca 2024 yılında oynadığı ilk iki maçı da kaybetmiş oldu.

VİYANA'DA TÜRKİYE'YE BÜYÜK DESTEK



A Milli Futbol Takımı'na Avusturya deplasmanında Türk taraftarlar büyük destek verdi.

Ernst Happel Stadı'nın tribünlerinde kendilerine ayrılan tribünü tamamen dolduran Türk taraftarlar, milli takımı destekledi.

Avusturyalı taraftarların arasında da ay-yıldızlı bayraklarıyla çok sayıda Türk taraftar olduğu görüldü.

SON PROVA POLONYA İLE YAPILACAK



Milli Takım, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi son provasını 10 Haziran'da deplasmanda Polonya ile yapacak.

Türkiye, Euro 2024'te F Grubu'nda Gürcistan, Portekiz ve Çekya ile mücadele edecek.