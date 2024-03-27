Yargıtay’da Menzil etkisi

Aytunç Ürkmez'in haberine göre, Yüksek yargıdaki seçim süreci kapsamında önceki gün Yargıtay’da da başkanlık için üyeler sandık başına gitti.
Mevcut Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın da aday olduğu seçimde; Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak, milletvekilliği düşürülen Can Atalay hakkında AYM’nin “ihlal kararını” tanımayan ve AYM üyelerine yönelik suç duyurusunda bulunan 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ve 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal aday oldu.
AKARCA’NIN OYU DÜŞTÜ
Beş adayın katıldığı seçimin ilk üç turunda hiçbir aday 348 üyenin salt çoğunluğu olan 175 oya erişemedi. Dördüncü turda Akarca, Kerkez ve Şentürk yarıştı. Akarca’nın oyu 110’dan 96’ya düşerken Kerkez ve Şentürk oyunu arttırdı. Ancak dördüncü ve beşinci turdan da sonuç çıkmadı. Seçim bugün tekrarlanacak.
Aynı zamanda başkanlık için yeniden aday olma süreci de başladı. Yargıtay kaynakları üç ismin dışında yeni bir adayın çıkmayacağı konuşuluyor.
Bunun yanı sıra ise Yargıtay içinde kümelenen 90 üyeden oluşan Menzil grubunun 31 Mart sonrasına kalmaması için bugün ve yarın yapılacak turlarda seçimi Kerkez ile Şentürk arasına yönlendirmek için çalışacağı, bu amaçla Akarca’nın devredışı kalmasının hedeflendiği iddia ediliyor.
Akarca’nın sosyal demokrat kesimin büyük bir kısmının oyları ile tarikat üyesi olmayan milliyetçi grubun oylarını alarak yarışta bu kadar ilerlediği konuşuluyor. Tarikat bağlantısı olmayan milliyetçi kesim ile sosyal demokrat kesimin bir kısmının oylarının da Kerkez’de birleştiği ileri sürülüyor. Tarikatçı oyların da Şentürk’te kenetlendiği belirtiliyor.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Eroldemirbek - ÜLKE KİMLERE KALDI UYAN TÜRK
Çok Fena Vurucu - vatandaş 23 senedir uyandı taştan topraktan bunca sene ne hayır gördükki deyip beynindeki yıktı taşı toprağı betonları yaktı ampülü aydınlık aydınlık yol alıyoruz kimiside buralarda çem çemdenip kendini yırtmaca yapıyor
Vatandaş - gitti fetö ki gitmedi geldi menzil değişen ne ülkenin içine ettiler
Vatandaş - gitti fetö ki gittiyse geldi menzil değişen ne memleketin içine ettiler
Mert - ülkenin çivisi çıktı resmen
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.