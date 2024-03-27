YRP’YE SİTEM ETTİLER

Eroldemirbek - milli görüş gömleğini gömlek değiştirir gibi çıkartanlar karşılarında milli bir lider görmekten elbette rahatsızlar bu ülkeyi düşünmeyen yunan kazansaydı keşke diyene itibar edenlerin paçası tutuşmuş elbirliği yapmışlar kendi ucu dışarıda TÜRKLÜK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE AÇIKÇA KARŞI , DEVLETİMİZİ KURUCUSUNA LAİK DEVLETE KARŞI OLAN BİZİ ORTADOĞU BATAKLIĞINA ÇEKİP EMPERYALİSTLERİN OYUNCAĞI YAPMA DÜŞÜNCELERİ YARIM KALMASIN DİYE ÇABALAMIŞLAR . her şey beklenir . işte ülkenin 22 yılda geldiği durum istila edilmiş dolar tl. 20 kat değer kaybetmiş ne ahlak kalmış ne adalet, çalıyor ama çalışıyor demeyi marifet sayan , satılmamış maddi manevi bir şey kalmamış . TÜRKÜN parası ile suriyede suriyelilere 2 katlı müstakil bahçeli evler yapılırken öğrenciler yurt ve kiralık ev bulamayıp eğitimlerini bırakmakta, bulgaristan gürcistan mallarımızı yağmalar olmuş . bunlar sürsün diye harekete geçmişler demek ki.