Cengiz Karagöz'in haberine göre, “Geleneksel” olduğu ifade edilen ve farklı zamanlarda çeşitli kentlerde de sahur etkinliği düzenleyen bu derneğin etkinliğine AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Turgut Altınok başta olmak üzere iktidara yakınlığıyla dikkat çeken birçok isim katıldı.
YRP’YE SİTEM ETTİLER
Söz konusu sahur, kulislerde “ seçim sahuru” olarak adlandırıldı. Cumhuriyet bu etkinliğin detaylarına ulaştı. Etkinlikte yerel seçim gündeminin ele alındığı öğrenildi.
2019 yerel seçimlerinde AKP’nin kaybettiği İstanbul ve Ankara’nın yeniden kazanılmasının önemine dikkat çekilen söz konusu etkinlikte katılımcılardan adeta seçim faaliyetleri için ‘söz’ alındı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşme yaptıklarını ancak ikna edemediklerini ifade ederek sitem dolu bazı sözler söyledi.
Toplantıda Saadet Partisi ve Refah Partisi de hedef alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın pazar günü İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlediği miting için müftülerin de devreye girdiği iddia edilmişti.
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(10 )
Kullar Ali - Yemek değil yalakalıkta yarış birlikteliği...Alışın artık kendi ekmeğinize ve yemeğe dönmeye..
Fazla Üfleme Sonra - Her habere tırtcı chp nin demlikcinin yandan yemişi pompala pompala şişir üfle patlamasın sakın üflerkende bir tarafı sağlam tut zarpayıda patlatma helyum gazı bir taraflarını yakar Sonra
Umur - HADİ DİĞER SİYASİLERİ ANLADIKTA MEMUR SEN BAŞKANI ALİ SENİN NE İŞİN VAR HAYIRDIR BİR YERLERDEN SÖZMÜ ALDIN .HAYIR YANİ SEN KİMSİN KİM.
At Gözlüğü - Başka ülkelerde Sendikalar üyelerinin daha fazla ücret alması için uğraşır .Bizim ülkede maalesef iktidar borazancılığı için. Şimdi siz inanıyormusunuz; bu sendikanın Memurların maaş artışı için İktidardan bir şey isteyebileceğini yazık ki yazık sendikalar ne hale gelmiş.
kartepeli - Alt tarafı belediye seçim hükümet değişmiyor bunca telaşa gerek relax yoksa bilmediğimiz başka birşeylermi var
1907 - Din tacirlerinin iliklerimize kadar işlemesi sonumuz olacak.Osmanlı da benzer yıkıldı.her türlü ilerleme gayretleri hocalar,fetvalar ,din elden gidiyor nidaları ile yok edildi.Şu anda benzer yıllar.tarih tekerrürden ibaret diye boşuna dememişler..Güzel ülkemizi bitiren ve bunlara destek olan kim varsa hakkımı helal etmiyorum..
Eroldemirbek - milli görüş gömleğini gömlek değiştirir gibi çıkartanlar karşılarında milli bir lider görmekten elbette rahatsızlar bu ülkeyi düşünmeyen yunan kazansaydı keşke diyene itibar edenlerin paçası tutuşmuş elbirliği yapmışlar kendi ucu dışarıda TÜRKLÜK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİNE AÇIKÇA KARŞI , DEVLETİMİZİ KURUCUSUNA LAİK DEVLETE KARŞI OLAN BİZİ ORTADOĞU BATAKLIĞINA ÇEKİP EMPERYALİSTLERİN OYUNCAĞI YAPMA DÜŞÜNCELERİ YARIM KALMASIN DİYE ÇABALAMIŞLAR . her şey beklenir . işte ülkenin 22 yılda geldiği durum istila edilmiş dolar tl. 20 kat değer kaybetmiş ne ahlak kalmış ne adalet, çalıyor ama çalışıyor demeyi marifet sayan , satılmamış maddi manevi bir şey kalmamış . TÜRKÜN parası ile suriyede suriyelilere 2 katlı müstakil bahçeli evler yapılırken öğrenciler yurt ve kiralık ev bulamayıp eğitimlerini bırakmakta, bulgaristan gürcistan mallarımızı yağmalar olmuş . bunlar sürsün diye harekete geçmişler demek ki.
İzmitli - KORKUYORSUNUZ BU AMLEMDEN (KORKUN) Sayesinde orada oturuyorsunuz
Artık oyun Bitti. Hesap günü geliyor Ey İnananalar Hizmet ettik demeyin sakın.
Vebaliniz ÇOK.
M. Karali - Kafasını kuma gören zavallı birinin yorumu bu.
Eroldemirbek - helal olsun sana fatih erbakan, devam kardeşim, eski günler gibi olmak için devam . halkımıza umut oldun, böyle kararlı olursan senin seçmenin mahalle mahalle çök bilinçli ve çalışkandır ilk genel seçimde 1. veya 2. parti olarak iktidardasın.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.