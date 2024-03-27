"Yerel seçimle gelen yerel seçimle gidecek"

Sosyalist Cumhuriyet Partisi Kocaeli İl Başkanı Gökhan Onater'in açıklamasına göre,

"Yerel seçimlerde AKP ve destekçisi partilerin adaylarına oy vermek, depremde devletin ortadan kaybolmasına onay vermektir; memleketin yabancı sığınmacılar tarafından işgal edilmesini alkışlamaktır; emeklinin maaşının 3 kat eksik ödenmesine razı olmaktır; AKP beceriksizliği yüzünden gıda enflasyonunda dünya dördüncüsü yapılan ülkemizde yoksulluktan okula gidemeyen çocuklarımızın geleceğinin çalınmasına göz yummaktır…

5 kez darbe vurduğu emekliyle dalga geçen bu iktidar, bir de utanmadan ekonomiyi düzelteceğini söylüyor… 21 yıl sonunda emekçiyi de emekliyi de yerle bir ettiniz. Ekonomideki beceriksizliğinizin hesabının sandıkta sorulmayacağını mı zannediyorsunuz? Türk milletini dilenci yapmaya çalıştınız ama başaramayacaksınız… Yerel seçimle geldiniz, yerel seçimle gideceksiniz…

Emekli yurttaşlarımız sandıkta AKP iktidarına öyle bir tokat atacak ki, AKP bir daha toparlanamayacak, sonraki ilk seçimde de tarihin çöplüğüne gidecektir. Emekliye zulmeden hükümetin artık sonu gelmiştir. Bunu da bütün Türk milleti yaşayacak ve görecektir.

Değerli Kocaeli halkı,

başarılı öğrencilerimizin yüzlerini sansürleyen Derince Milli Eğitim Müdürü gibi liyakatsiz kişilerin iş başında olmasına ses çıkartmayan bu iktidarın başka skandallara yol açmasına fırsat vermemek için sandık başına giderek bu zihniyete son veriniz.

Biz, Sosyalist Cumhuriyet Partisi olarak kimlere oy vermeyeceğimizi çok iyi biliyoruz:

Gerici, bölücü ve rantçı partilerin adaylarına oy vermeyeceğiz.

Cumhur ittifakı içindeki partilerle, PKK terör örgütünün meclisteki kolu olan DEM parti ve bileşenlerine oy vermeyeceğiz. Cumhuriyet düşmanlarına oy moy yok…

Partimizin 31 Mart yerel seçimlerinde öncelikli amacı; bölücülüğün, gericiliğin, emperyalizm işbirlikçiliğinin ve rant belediyeciliğinin mahalli seçimler aracılığıyla yeni mevziler kazanmasını önlemektir.

Bölücü ve gerici partilerin hiçbirine ve hiçbir adayına oy verilmeyecektir.

Bu partiler dışında kalan sözde muhalefet partilerinin emperyalizm işbirlikçisi-rantçı adaylarına oy verilmeyecektir. Vatansever ve halkçı adaylar varsa parti örgütlerimiz tarafından değerlendirilecektir.

Tüm SCP il ve ilçe örgütleri, kendi seçim bölgelerinde o yörenin koşullarını dikkate alarak ilgili yerel yönetimin; bölücülüğün, gericiliğin, işbirlikçiliğin ve rant belediyeciliğinin karşısında kazanılması önceliği ile dürüst Kemalist, Sosyalist ve vatansever partili veya bağımsız adayları destekleyecek, uygun gördükleri yerlerde güç birliği yapacak ve herhangi bir karşılık beklemeden birlikte çalışacaktır.

Tarihine ve milletine güvenen devrimciler olarak, Kocaeli halkına saygı ile duyuruyoruz. "