- Gündem

Ayar ailesi 1500 kişiyi iftarda ağırladı

Sultanorhan Mahallesi Muhtarı ve Muhtar Adayı Hüseyin Ayar ve kardeşleri, merhum babaları Kasım Ayar’ın hayrına düzenledikleri iftar programıyla mahalle sakinlerini bir araya getirdi.

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Ayar ailesi 1500 kişiyi iftarda ağırladı mask
Ayar ailesi 1500 kişiyi iftarda ağırladı
Ayar ailesi 1500 kişiyi iftarda ağırladı
+3
Haber albümü için resme tıklayın

Yaklaşık 1500 kişinin bir araya geldiği iftar yemeği, Sultanorhan Mahalle Muhtarlığının yanındaki parkta gerçekleşti. Parkın kapasitesinin üzerindeki katılım gerçekleşen iftar organizasyonu, Ayar ailesine olan sıcaklığının ve dayanışmasının ne denli güçlü olduğunu gösterdi.

MUHTAR ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gebze bölgesindeki birçok mahalle muhtarının katılım gösterdiğin iftar yemeğine; Gebze Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner ve Gebze İlçe Nüfus Müdürü Hasan Aydın gibi önemli isimlerde katılım sağladı.

Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde başlayan iftar programı öncesi bir konuşma yapan Sultanorhan Mahalle Muhtarı ve Muhtar Adayı Hüseyin Ayar, katılımın yoğunluğundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ayar, "Bu kadar kalabalık bir katılım bizi gerçekten mutlu etti. Hepinize teşekkür ederim. Bu birlik ve beraberlik, bizim için çok kıymetli. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte dualarımızın kabul olmasını diler, şimdiden Ramazan Bayramınızı kutlarım" dedi.

Ayar ailesi 1500 kişiyi iftarda ağırladı
Ayar ailesi 1500 kişiyi iftarda ağırladı
Ayar ailesi 1500 kişiyi iftarda ağırladı

# Ramazan, iftar, ilçe

27 Mar 2024 - 09:00 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.392.249 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL