İftarda yeşil mercimek kan şekerini dengeliyor

Ramazan ayında oruç tutanlara tavsiye ettiğim yeni gıdalardan birinin de yeşil mercimek olduğunu söyleyen Duru Gıda Beslenme Danışmanı Diyetisyen Emine Uluçay, “Uzun açlık dönemlerinde zengin lif yapısıyla yeşil mercimek, sindirim sürecini düzenlerken kabızlık riskini azaltır, düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini dengeler ve tok tutar” dedi.
Uluçay, yeşil mercimeğin ayrıca içerdiği çözünür lifler sayesinde kandaki kötü (LDL) kolesterol seviyelerini düşürmeye yardımcı olarak kalp sağlığını desteklediğini söyledi.
Yeşil mercimeğin iyice yıkayıp sindirim kolaylığı açısından haşlandığından emin olmak gerektiğini vurgulayan Uluçay şu püf noktalara işaret etti:
“Pişme süresini azaltmak için mercimeği önceden 30-60 dakika kadar suda bekletebilirsiniz. Haşlayıp soğuttuktan sonra kalan kısmını dolapta 3-4 gün veya dondurucuda 3 ay muhafaza etmek mümkün.”
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.