Oruçta yavaşlayan sindirimin şifası maden suyunda

Medicana Ataköy Hastanesi uzmanları ramazan ayında sindirim sorunlarının genellikle iftar ve sahurda ağır yemekler tüketmek, hızlı yeme alışkanlığı, yetersiz sıvı alımı ve dengesiz beslenme gibi faktörlerden kaynaklandığını vurguladı. Hastaneden Uzman Diyetisyen Ayça Sena Yılmaz, “Yeterli ve dengeli protein almak, lifli (posalı) gıdalar tüketmek ve abur cubur yerine kompleks karbonhidratları tercih etmek, oruç süresince tok kalmaya ve enerji seviyesinin dengelenmesine yardımcı olabilir” dedi.

Sağlıklı iftara örnek veren Yılmaz, “İftara çorba ile başlayabilirsiniz. Çorba tükettikten 30 dakika sonra dengeli bir ana yemek tüketmek önemli. Protein kaynakları (et, tavuk, balık), sebzeler, tam tahıllar ve sağlıklı yağlar içeren bir öğün tercih edilebilir” diye konuştu.

Ramazan ayında kabızlık sorununun yaşanabildiğine vurgu yapan Uzm. Dyt. Yılmaz, şunları söyledi:

“Bu durum, gün boyunca yeterli sıvı alımının azalması, posalı gıdaların tüketiminde azalma ve dengesiz beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerden kaynaklanabilir. Böyle durumlarda öncelikle yeterli sıvı aldığınızdan emin olun. İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmeniz önemlidir. Su, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler. Ramazan döneminde kahve, çay gibi kafein içeren içecekler yerine su tercih edilmeli.”

Yılmaz ayrıca, magnezyumdan zengin maden suyunun sindirim sisteminin düzgün çalışmasına destek olarak hazımsızlığa iyi gelebileceğine dikkat çekerek, “Günde 1-2 şişe tüketmek gün boyunca kaybettiğiniz mineralleri yerine koyabilir” tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: KARAR