500 MİLYON EUROLUK DESTEK GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile EBRD arasında deprem bölgesine 500 milyon euro finansman desteği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Finansman, depremden etkilenen konutların ve alt yapının yeniden inşası için kullanılacak. Finansman uygun faiz oranı ve uzun vadeli geri ödeme imkanlarıyla sağlanacak.
Bakan Şimşek konuyla ilgili sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, deprem yaralarını sarmanın öncelikleri olduğunu belirterek bütçedeki tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye aldıklarını belirten Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na sağlayacağı kaynak için teşekkür etti.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinde 11 il yıkılmış 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, binlerce insan yaralanarak evsiz kalmıştı.
Kaynak: KARAR
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Eroldemirbek - inanmam, AMA UCUZA MİLLETİN MALINI VATAN ARAZİLERİNİ MADENLERİNİ SATIYORSANIZ doğru olabilir batan geminin malı diye gelirler .
Eroldemirbek - hiç sanmam geliyorsa da götürmek için geliyordur , akkuyu santralı kimin şimdi halk biliyor mu. mesela
İzmitli - Sonra Bİz Yaptık oluyor Mehmet Bey
ramco - gelmiş geçmiş en kötü dönemi yaşıyoruz.insanlarla bu kdar dalga geçen bir dönem görmedik.Allah akıl fikir versin
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.