500 MİLYON EUROLUK DESTEK GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile EBRD arasında deprem bölgesine 500 milyon euro finansman desteği sağlanmasına ilişkin mutabakat zaptı imzaladı. Finansman, depremden etkilenen konutların ve alt yapının yeniden inşası için kullanılacak. Finansman uygun faiz oranı ve uzun vadeli geri ödeme imkanlarıyla sağlanacak.

Bakan Şimşek konuyla ilgili sosyal medyada hesabından yaptığı açıklamada, deprem yaralarını sarmanın öncelikleri olduğunu belirterek bütçedeki tüm imkanların seferber edildiğini ifade etti. Deprem bölgesinde kullanılmak üzere uluslararası kuruluşlardan uygun maliyetli finansman desteklerini de devreye aldıklarını belirten Şimşek, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na sağlayacağı kaynak için teşekkür etti.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerinde 11 il yıkılmış 50 binden fazla vatandaş hayatını kaybetmiş, binlerce insan yaralanarak evsiz kalmıştı.

Kaynak: KARAR