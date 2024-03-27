27 Mar 2024 - 09:20- Siyaset G:

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler kapsamında yarın (28 Mart 2024 Perşembe) Kocaeli’de miting düzenleyecek.

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27 Mar 2024 - 09:20 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(6)
05

Eroldemirbek - artık ne mehmet şimşek ne de kamu bankaları sözünü dinlemiyorlar .

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 11:02
03

Gösteriş - Gereksiz masraf. Herkesin tercihi belli gelipte insanları mağdur edeceğine gelme daha iyi. Şatafatla gösterişle toplama insanlarla hiç kimsenin tercihi değişmez.

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 27 Mart 10:10
02

Eroldemirbek - desenize bütün marmara ege iç anadolu batı karadeniz KOCAELİNE TAŞINACAK trafik allak bullak olacak. hayırlısı olsun.

Yanıtla . 6Beğen . 0Beğenme 27 Mart 09:39
08

Eroldemirbek - @Eroldemirbek 02 nolu yoruma cevabı: tam sazana cevap : SANA MI ?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 11:59
07

Eroldemirbek - @Eroldemirbek 02 nolu yoruma cevabı: tam sazan , terbiyeli ol ,

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 11:58
06

Tam Sazan - @Eroldemirbek 02 nolu yoruma cevabı: çokmu zor girdi

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 27 Mart 11:02
01

Okur - mıçtık, şehir kilit, bide üstüne yalan dolan . Çekilmez

Yanıtla . 7Beğen . 0Beğenme 27 Mart 09:32
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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