Erdoğan, yarın saat 15.00'te Kocaeli Kongre Merkezi (Seka Park) Miting Alanında halka hitap edecek.
27 Mar 2024 - 09:20- Siyaset Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kocaeli’ye geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçimler kapsamında yarın (28 Mart 2024 Perşembe) Kocaeli’de miting düzenleyecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(6 )
Eroldemirbek - artık ne mehmet şimşek ne de kamu bankaları sözünü dinlemiyorlar .
Cemal - Durmak yok zamlara devam reis efendi
Gösteriş - Gereksiz masraf. Herkesin tercihi belli gelipte insanları mağdur edeceğine gelme daha iyi. Şatafatla gösterişle toplama insanlarla hiç kimsenin tercihi değişmez.
Eroldemirbek - desenize bütün marmara ege iç anadolu batı karadeniz KOCAELİNE TAŞINACAK trafik allak bullak olacak. hayırlısı olsun.
Eroldemirbek - tam sazana cevap : SANA MI ?
Eroldemirbek - tam sazan , terbiyeli ol ,
Tam Sazan - çokmu zor girdi
Okur - mıçtık, şehir kilit, bide üstüne yalan dolan . Çekilmez
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.