Tiyatro Oyun İstasyonu Oyuncuları, Dünya Tiyatro Günü’nde bildiri yayınladı

Tiyatro Oyun İstasyonu Oyuncuları, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesiyle bir bildiri yayınladı. Yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı: Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü. 2006 yılından pandeminin başladığı güne kadar her 27 Mart'ta evimiz olarak gördüğümüz Sabancı Kültür Merkezi’nde o sezon oynadığımız oyunumuzu ücretsiz olarak seyircimizle buluşturmak bir gelenek halini almıştı. Pandemi süreci ile birlikte tüm tiyatro salonları gibi Sabancı Kültür Merkezi de kapanmış oldu. Bu kapanışın hepten bir kapanış olacağı aklımıza bile gelmezdi. Pandemi koşulları hafifleyince tüm salonlar -sahneler açıldı. Biz de bunu fırsat bilerek bir sonraki sezon için bir müzikalin provalarına başladık. Türk Tiyatrosunun en önemli yazarlarından Musahipzade Celal'in "Kadı" adlı oyunu.

SALON BULMAKTA ZORLANDIK

Oldukça kalabalık kadrosu olan bu oyunu 2 sezon boyunca ne yazık ki sadece 7 defa sahneleyebildik. Zira oyunumuzu oynayabileceğiniz salon bulmakta zorlandık. Bulduklarımız da programlarının yoğunluğu sebebiyle sadece birkaç defa tahsis edildi. Evimiz olarak gördüğümüz Sabancı Kültür Merkezi ise açılmadı. Önce bina zemininde güçlendirme yapılacağı söylendi. Son olarak geçtiğimiz günlerde, güçlendirme ve tadilat için gerekli inşaat ruhsatını alamadığı, yıkılacağına dair haber çıktı. 2008 Haziran ayından 2020 Şubat ayına kadar pek çok oyunla bu sahnede, 600'ü aşkın temsil ile seyircimizle buluştuk.

DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

Sadece Oyun İstasyonu değil, Kocaeli’de faaliyet gösteren pek çok tiyatro topluluğu, İstanbul'da sahne açan özel tiyatrolar ve turne tiyatroları da yaşanan sürecin mağdurlarıdır. 19 sezondur Kocaeli’de sahne açan Oyun İstasyonu Tiyatrosu olarak bizler farklı tiyatro salonlarını kentin özel tiyatrolarına sunacak yerel yönetimlerinin yapıcı iradelerinin yansımasını dört gözle bekliyor ve talep ediyoruz.