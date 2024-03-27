Başkan Hürriyet: "Kentin sokaklarına ruh katmaya devam edeceğiz"

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında vatandaşlara modern ve konforlu yollar yaratmaya devam ediyor. Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla sokaklara ruh katan İzmit Belediyesi, kent merkezinde yer alan ve yıllarca el sürülmeyen Mimar Sinan Sokağı da cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuşturarak cazibe merkezi haline getirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölge esnafının katılımıyla birlikte sokağın açılışını gerçekleştirdi.

“BU SOKAKLAR DAHA DA ÇOĞALACAK”

Açılışta konuşan Başkan Hürriyet, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapımı 15 günde tamamlanan Mimar Sinan Sokağımız için sembolik bir açılış yapmak istedik. Bu sokaklar daha da çoğalacak. Bu kentin estetik değeri daha da artacak. Böyle cıvıl cıvıl sokaklar yapmaya devam edeceğiz. Bu sokaklar çocuklarımız ve gençlerimizin en mutlu olduğu sokaklar. İzmit Belediyesi olarak kentimizin sokaklarına ruh katmaya devam edeceğiz” dedi.