Başkan Hürriyet: "Kentin sokaklarına ruh katmaya devam edeceğiz"

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında vatandaşlara modern ve konforlu yollar yaratmaya devam ediyor. Yeni nesil belediyecilik anlayışıyla sokaklara ruh katan İzmit Belediyesi, kent merkezinde yer alan ve yıllarca el sürülmeyen Mimar Sinan Sokağı da cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuşturarak cazibe merkezi haline getirdi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bölge esnafının katılımıyla birlikte sokağın açılışını gerçekleştirdi.
“BU SOKAKLAR DAHA DA ÇOĞALACAK”
Açılışta konuşan Başkan Hürriyet, “Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapımı 15 günde tamamlanan Mimar Sinan Sokağımız için sembolik bir açılış yapmak istedik. Bu sokaklar daha da çoğalacak. Bu kentin estetik değeri daha da artacak. Böyle cıvıl cıvıl sokaklar yapmaya devam edeceğiz. Bu sokaklar çocuklarımız ve gençlerimizin en mutlu olduğu sokaklar. İzmit Belediyesi olarak kentimizin sokaklarına ruh katmaya devam edeceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Emekli - KENTIN SOKAKLARINDA OLU RUHU DOLASIYOR. NEDENIDE SOKAKLAR PISLIKTEN CUKURDAN COPTEN GECILMIYOR.BAK BEN ADRES VERIYORUM. IZMIT AKCAKOCA MAH. SOKAKLARI.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.