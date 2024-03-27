- Teknoloji

FLIGHT Projesi, AB ile TUA tarafından destekleniyor

Erasmus+ AB desteğiyle hayata geçirilecek “Geleceğin Mesleki Eğitiminde Yenilikçi Drone Teknolojisi Kullanımı” (FLIGHT) projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenecek projeler arasında ilan edildi. Gebze Teknik Üniversitesi’nin (GTÜ) ortaklarından olduğu bu projede Prof. Dr. Selçuk Toprak liderliğinde; Prof. Dr. Banu Çetin, Doç. Dr. Çiğdem Balçık, Dr. Öğretim Üyesi Ali Yağcı ve Araş. Gör. Oğuz Dal’dan oluşan ekip yer alıyor.

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FLIGHT Projesi, AB ile TUA tarafından destekleniyor mask

Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü (Yürütücü- Türkiye), Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü - GASKİ (Türkiye), Sucessos Criativos, Lda (Portekiz), DSU-RCSOO Kiro Burnaz (Makedonya), Stredna priemyselna skola stavebna (Slovakya) ve Training 2000 psc (İtalya) gibi farklı ülkelerden ortaklarla gerçekleştirilen bu uluslararası iş birliği, mesleki eğitim öğretmenleri ve öğrencilerine yenilikçi drone teknolojisini kazandırmayı ve bu sayede onları iş piyasası için hazırlamayı amaçlıyor.

FLIGHT projesi; özellikle afet müdahalesi, tarım, inşaat ve çevresel izleme gibi alanlarda uygulamalı drone teknolojisi becerilerini mesleki eğitim programlarına entegre ederek Endüstri 4.0'ın gereklilikleriyle uyumlu, sürdürülebilir sonuçlar elde etmeyi hedefliyor. Proje süresince gerçekleştirilecek etkinlikler arasında, FLIGHT KİT'in geliştirilmesi, mesleki eğitim öğretmenlerine yönelik eğitim programları ve FLIGHT Kaynak Merkezi'nin oluşturulması bulunuyor.

Mesleki eğitim öğretmenleri ve öğrencileri için proje kapsamında hands-on (uygulamalı) drone öğrenimi sunacak benzersiz bir FLIGHT Kiti, özel eğitim programları, yerel atölye çalışmaları, çok dilli bir eğitim el kitabı ve ders planlarını içeren bir kaynak merkezi gibi çeşitli çıktılar üretilecek. Projede ayrıca iletişim ve yayılım faaliyetleri de planlanıyor.

Söz konusu projeyle, Avrupa'nın dijital dönüşüm hedeflerine uygun olarak, mesleki eğitimde drone teknolojisi ile ilgili beceri ve yetkinlikler kazandırarak, mesleki eğitimi daha cazip hale getirmek ve çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunmak hedefleniyor. Bu sayede, drone teknolojisinin çevresel izleme ve sürdürülebilirlik çabalarındaki potansiyeli daha etkin bir şekilde kullanılabilecek.

# ilçe, eğitim, türkiye, proje, Darıca

27 Mar 2024 - 10:10 - Teknoloji

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