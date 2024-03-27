27 Mar 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

DAHA SAĞLIKLI BESLENMEK BEYNİ GENÇLEŞTİRİR Mİ?

Hastalıklardan korunmak için; sağlıklı ve doğal beslenme ile sağlıklı bir yaşam tarzı gerekiyor. Biz bunu bizzat yaşayarak öğrendik,@a.okancaglar hesabında deneyimlerimizi aktarıyoruz. Okuduğumuz kitaplar, çevirisini sizlerle de paylaştığımız araştırma haberleri bu noktaya işaret ediyor. Aşağıda okuyacağınız yeni yayımlanmış çalışma da sağlıklı beslenmenin beyin üzerindeki gençleştirici etkilerine değiniyor.

DAHA SAĞLIKLI BESLENMEK BEYNİ GENÇLEŞTİRİR Mİ? mask

“DIRECT PLUS adlı geniş kapsamlı, 300 katılımcının 18 ay gibi uzun süreli takibiyle yapılan çalışmanın bir alt çalışması olarak yapılan çalışma “Yeşil Akdeniz Diyeti”nin beyin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini gösteriyor.

Obezite beynin beklenenden daha hızlı yaşlanmasına yol açıyor. Araştırmacılar ayrıntılı görüntüleme teknikleriyle beynin yaşını kronolojik yaşından farklı olarak hesaplayabiliyor. Böylelikle yaşam tarzı gibi faktörlerin beynin kısa sürelerdeki yaşlanması üzerindeki etkilerini görmek mümkün olabiliyor.

Bu çalışma için obezite kriterlerine uygun 102 kişi seçilmiş. Çalışmanın başında ve sonunda beyin görüntülemeleri yapılmış. Obeziteden etkilenen diğer biyolojik süreçler için de çeşitli testler yapılmış. 18 ayın sonunda sonuçlar vücut ağırlığında %1 azalmanın beyin yaşında 9 aylık gençleşmeye neden olduğunu göstermiş. Ayrıca diğer biyolojik göstergelerde de iyileşmeler görülmüş.

Araştırmacılardan Prof. Avidan “Bulgular kilo vermeyi teşvik eden yaşam tarzı değişikliklerinin beynin yaşlanmasını yavaşlatabileceğini gösteriyor.” diyor.

Bu çalışmayı yapan araştırmacı grubu “Yeşil Akdeniz Diyeti” kavramını ilk kez kullandılar. Bu modifiye Akdeniz diyeti geleneksel Akdeniz diyetinden farklı olarak bitkisel besinlerdeki fitokimyasallar olan polifenoller açısından zengin bir diyet. Bu çalışmada katılımcıların beslenmesinde 18 ay süresince kırmızı et azaltılmış, bitkisel kaynaklar artırılmış, günde 28 gram ceviz, 3-4 bardak yeşil çay ve 1 bardak Mankai bitkisinden hazırlanan içecek verilmiş.”

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Özet çeviri: Nurçin Çağlar

Kaynak: https://www.eurekalert.org/news-releases/991103

Makale: DOI 10.7554/eLife.83604

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27 Mar 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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