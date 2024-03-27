- Yaşam

Yaşlı çiftin hayatını değiştiren destek

Kocaeli'de hayata geçirilen yardım projeleri, çocukları olmayan Emine ile Lütfü Candan çiftinin hayatlarını kolaylaştırıyor. Belediye ekipleri, çiftin evine temizliğin yanında mutluluk da götürüyor.

İhlas Haber Ajansı
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Yaşlı çiftin hayatını değiştiren destek
Yaşlı çiftin hayatını değiştiren destek
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kandıra'nın Lokmanlı köyünde oturan ve çocukları olmayan Emine ve Lütfü Candan çiftinin her konuda yardımına yetişti. 2022 yılında geçirdikleri trafik kazasından dolayı zor zamanlar geçiren Candan çiftine "Evde Bakım", "Gönül Kazan" ve "Geniş Ailem" projeleriyle destek olundu.

Yaşlı çiftin ihtiyaç duydukları Evde Bakım hizmetiyle kişisel öz bakım ve ev temizliği, Gönül Kazan ile haftanın 3 günü sıcak yemek desteği ve Geniş Ailem kapsamıyla da sağlık, sosyal ve resmi işlemlerde refakat desteği verildi.

2022 yılında bir trafik kazası geçirerek hastanelik olan ve 2 ameliyat geçiren Lütfü Candan, daha sonra 5 ay boyunca yatakta kalarak tedaviye ihtiyaçları olduğunu anlattı. Lütfü Candan, "Yaşlı olmamıza rağmen her şeyimizi yapabiliyorduk. Fakat kazadan sonra çocuğumuz da olmayınca eşim ve ben elden ayaktan düştük. Bizlere bu süreçte Büyükşehir Belediyesinin büyük destekleri oldu. 2 yıldır destek vermeye de devam ediyorlar" dedi.

Evde Bakım hizmeti kapsamında ev temizliğiyle camlarının, pencerelerinin ve dolaplarının silindiğini belirten 83 yaşındaki Lütfü Amca, "Ayda bir geliyorlar, Büyükşehrin Evde Bakım hizmetleriyle ihtiyacımız olan ev temizliğinden öz bakımımıza, yeme içmemize kadar her şeyi düşünerek karşılıyorlar. Ayın 15'inde hastaneye gitmem gerekiyor. Evden alıp hastaneye götürüp getirecekler. Allah kendilerinden razı olsun" diye konuştu.

Yaşlı çiftin hayatını değiştiren destek
Yaşlı çiftin hayatını değiştiren destek

# sağlık, büyük, oldu

27 Mar 2024 - 10:46 - Yaşam

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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