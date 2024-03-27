Darıca'da müstakil yapı (3/16 hissesi) icradan satılık

T.C.GEBZE İCRA DAİRESİ

2020/23404 ESAS



TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2020/23404 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Darıca İlçe, DARICA Ş. Mahalle/Köy, 1641 Ada, 13 Parsel, arsa vasıflı taşınmazın 3/16 hissesi satılıktır.Taşınmaz üzerinde tek katlı 2 daireli betonarme yapı mevcuttur. Binanın toplam inşaat alanı 240.00 m2 dir. Yakın çevresinde konut türü yapılaşmalar vardır. Resmi dairelere, Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne bankalara,okullara ve AVM ve Darıca sahile yakın mesafededir.Gebze tren istasyonuna D100 karayoluna ve TEM otoyoluna yakın konumdadır. Tüm alt yapı ve belediye hizmetlerinden faydalanmakta olup ulaşım imkanları iyidir. Arsa imar uygulaması görmüştür.Yapının 31-40 yaş aralığında olduğu ve enkaz olarak değerlendirilmiştir.

Adresi : Kocaeli İli Darıca İlçesi Darıca Ş Mahallesi 1641 Ada 13 ParselDarıca/ KOCAELİ

Yüzölçümü : 664 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli uygulama imar planında "Konut Alanı" lejantında yer aldığı ayrık nizam 3. kat TAKS: 0,40-Emsal: 1,20 olduğu belirtilmiştir.

Kıymeti : 1.991.700,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/05/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2024 - 10:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2024 - 10:35

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2024 - 10:35

13/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

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