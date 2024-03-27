Derince'de 6606 m² tarla mahkemeden satılıktır

T.C.KOCAELİ 4. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2023/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/28 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Derince İlçe, Çavuşlu Köy, 160 Ada, 5 Parsel, Taşınmaz tarla

Yüzölçümü : 6.606 m2 Kıymeti : 3.303.000,00 TL KDV Oranı : %10

İmar Durumu :1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planına göre "Diğer Tarım alanında" kalmakta

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/04/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 02/05/2024 - 14:10 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/05/2024 - 14:10

Bitiş Tarih ve Saati : 30/05/2024 - 14:10

25/03/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.