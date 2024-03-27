Kocaeli’ye buhar türbini santrali kurulacak

Dilovası'nda faaliyet gösteren TN Maleik Petrokimya Anonim Şirketi, Buhar Türbin Enerji Santrali yapmak için kolları sıvadı. Gebze V. İhtisas (Kimya) OSB'de 49 bin metrekarelik bir alanda kurulu bulunan firma, Buhar Türbin Enerji Santrali faaliyeti için ÇED başvurusunda bulundu.

BUHARDAN ELEKTRİĞE

Ana üretim faaliyeti olarak “Maleik Anhidrit" üretimi yapan firma, söz konusu projesi ile birlikte bu üretimde oluşacak buharı elektriğe çevirmek için bir Buhar Türbin Enerji Santrali kurmak istiyor. 2023 yılında da Maleik Anhidrit” üretiminin bir parçası olarak 45 MWt gücünde “Buhar Türbin Enerji Santrali” için ÇED başvurusunda bulunan firma, projesinin onaylanmasının ardından yatırıma başlamıştı ancak sonrasında proje değiştirildi ve firma, inşa edilecek Buhar Türbin Enerji Santralinin 74 MWt (15,6 MWm) güce çıkarılması için yeniden ÇED başvurusunda bulundu.

390 MİLYONLUK PROJE

Geçtiğimiz yıl onay alan projesi kapsamında santralin kurulum sürecinin devam ettiği firmada 12 personel çalışıyor. Söz konusu yeni proje ile birlikte tesiste ilave 8 idari, 52 teknik olmak üzere toplam 60 personel alınacak ve böylelikle tesiste toplam 118 personel çalışacak. Firma, söz konusu buhar türbini projesini 390 milyon 650 bin liraya mal edecek.