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Bursa'da deprem

Bursa'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre yaşanan depremin derinliği 6.5 kilometre.

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Bursa'da deprem mask

Bursa'nın Ahmetbey-Osmangazi bölgesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan sarsıntının saat 10.21 sularında olduğu belirtildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne göre meydana gelen depremin derinliği 6.5 kilometre.
# Deprem

27 Mar 2024 - 11:32 - Asayiş

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