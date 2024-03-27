Kocaeli halkı ekonomik olarak nefes alacak

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, Kocaeli’deki vatandaşları 7’den 70’e düşünen projeleri ile büyük bir heyecan uyandırdı. Emeklilerden öğrencilere, kadın ve genç girişimcilerden yeni evlenecek çiftlere kadar her kesime hitap eden Yıldıztekin, vereceği hibeler ile Kocaelililer’e nefes aldıracak.

KADINLAR, GENÇLER, EMEKLİLER, ÖĞRENCİLER, ÇİFTÇİLER, EKMEK VE DAHASI…

15 bin öğrenciye her ay 5 Bin TL burs vereceğini açıklayan İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, öğrenci ve emeklilere ulaşımın da ücretsiz olacağını duyurdu. Yeni evlenecek olan çiftleri unutmayan Yıldıztekin, yeni yuva kuracak olan çiftlere 38 Bin 500 TL’lik destek verecek. Kadın ve gençlerin iş dünyasındaki daha aktif rol alması gerektiğini hemen her platformda belirten Gencay Yıldıztekin, kadın ve genç girişimcilere de 200 Bin TL hibe verecek. Yıldıztekin, Kocaelili çiftçilere ise, mazot ve gübre desteği sağlayacağını söyledi.

EKMEK 4.60 TL OLACAK

Kocaeli’nin üç farklı bölgesinde emek fabrikalarını kuracağını ve ekmeğin 4.60 TL’den satılacağını duyuran Gencay Yıldıztekin, asgari ücretin altında emekli maaşı alan emeklilere de 3 Bin 800 TL destek vereceğini açıklamıştı.