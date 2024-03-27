Kocaelispor, pazar günü stadyumda çalışacak

BASINA VE TARAFTARA KAPALI

Kocaelispor, 3 Nisan Çarşamba günü Göztepe ile mücadele edecek. Temsilcimizde hazırlıklar devam ederken, pazar günü Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda taktik antrenman yapılmasına karar verildi. Teknik direktör Mustafa Gürsel, stadyumda Göztepe maçının provasını gerçekleştirecek. Maçı mutlak suretle kazanmak isteyen temsilcimiz, milli ara boyunca harıl harıl çalıştı. Sakatlığı bulunan futbolcuların da, pazar gününe kadar takıma katılması olağan gözüküyor. Stadyumda yapılacak olan taktik antrenman, basın mensuplarına ve taraftarlara kapalı olacak.