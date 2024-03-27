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Kocaelispor, pazar günü stadyumda çalışacak

Göztepe ile 3 Nisan Çarşamba günü kritik mücadeleye çıkacak olan temsilcimiz Kocaelispor, pazar günü Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda taktik antrenman gerçekleştirecek.

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Kocaelispor, 3 Nisan Çarşamba günü Göztepe ile mücadele edecek. Temsilcimizde hazırlıklar devam ederken, pazar günü Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu’nda taktik antrenman yapılmasına karar verildi. Teknik direktör Mustafa Gürsel, stadyumda Göztepe maçının provasını gerçekleştirecek. Maçı mutlak suretle kazanmak isteyen temsilcimiz, milli ara boyunca harıl harıl çalıştı. Sakatlığı bulunan futbolcuların da, pazar gününe kadar takıma katılması olağan gözüküyor. Stadyumda yapılacak olan taktik antrenman, basın mensuplarına ve taraftarlara kapalı olacak.
# Kocaelispor, karar

27 Mar 2024 - 11:49 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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