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Necmettin Ersöz hayatını kaybetti

İzmit'te ikamet eden Necmettin Ersöz yaşamını yitirdi

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Necmettin Ersöz hayatını kaybetti mask

İzmit'te ikamet eden Phips Bileşik Aydınlatma fabrikasında makine bakımcılığı yapmış, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'da Muhasebe Şefi ve Tüpraş'ta Bütçe Kontrol Koordinatörü olarak görev yapan Necmettin Ersöz hayatını kaybetti. Cenazesi bugün (Çarşamba) Süleymaniye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kirazoğlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

27 Mar 2024 - 11:53 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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