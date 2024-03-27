İzmit'te ikamet eden Phips Bileşik Aydınlatma fabrikasında makine bakımcılığı yapmış, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'da Muhasebe Şefi ve Tüpraş'ta Bütçe Kontrol Koordinatörü olarak görev yapan Necmettin Ersöz hayatını kaybetti. Cenazesi bugün (Çarşamba) Süleymaniye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kirazoğlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.