İzmit'te ikamet eden Phips Bileşik Aydınlatma fabrikasında makine bakımcılığı yapmış, Petkim Petrokimya Holding A.Ş.'da Muhasebe Şefi ve Tüpraş'ta Bütçe Kontrol Koordinatörü olarak görev yapan Necmettin Ersöz hayatını kaybetti. Cenazesi bugün (Çarşamba) Süleymaniye Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Kirazoğlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
- Asayiş
Necmettin Ersöz hayatını kaybetti
İzmit'te ikamet eden Necmettin Ersöz yaşamını yitirdi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.