Muhsin Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiği helikopter kazasında yeni gelişme

Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Kahramanmaraş’ta 15 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı.

Yargılama süreçlerinde, 'FETÖ’ye yönelik izlerle ilgili ek delillerin dosyaya girmesinin ardından, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Ahlatlıbel’deki Hava Radar Mevzi Komutanlığında keşif yapıldı.

AİLE AVUKATLARI DA KATILDI

Keşif işleminin, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcı ve bilirkişilerle yapıldığı öğrenildi. Ahlatlıbel’deki keşfe, Muhsin Yazıcıoğlu’nun oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu, aile avukatlarından Veysel Aşkın ve Kemal Yavuz’un da katıldığı belirtildi.

AA'da yer alan habere göre; öte yandan Ankara’da keşfin ardından Erzurum Hava Radar Mevzi Komutanlığında da keşif yapılacağı öğrenildi.