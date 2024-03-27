Akgün: “2 ayda bitireceğiz taramayı!”

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün bugün oda binasında “Şantiyelerdeki şiddetlerin farkındalığı” başlığı adı altında basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Akgün kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Akgün konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Bundan sonra bizim yaptığımız çalışmalar üzerine mimarlar odası ve diğer kamu kurumları katkı koyarak ilerleyecek. Bundan sonra ki süreçte de şehirde dönüşmesi gereken 150 bağımsız birimlerin önümüzde ki süreçte deprem gerçekleşmeden acilen dönüştürülmesi gerekecek. İnşaat Mühendisleri Odası olarak elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Seçimden sonra yapılacak olan mecliste protokolümüz olacak. Bina incelemelerini tamamlayarak eksik kalan 250 bin konutun tamamını incelemiş olacağız.

“ BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM BAŞLAYACAK”

Mayıs ayında başlamış oluruz muhtemelen. Bu yaz yine bizim mavi yelekli çocukları sahada göreceksiniz. Yaklaşık kattığımız tecrübelerle 2 ayda bitireceğiz taramayı. Taramayı tamamlanıp Kocaeli Üniversitesi hocalarına teslim ediyoruz. Hocalar şehrin öncelik sırasına göre böldü. Kat yükseklikleri, yapım yıllarına göre yarıldı. Net nereler olduğu belli değil ama büyük bir dönüşüm başlayacak.”