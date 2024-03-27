Çetinkaya projelerini anlatıyor

Ziyaret sırasında Şube Başkanı Cemil Kılıç, yönetimi ve öğrencilerle görüşen Mesut Çetinkaya, eğitim projelerinden bahsetti. Çetinkaya, “Eğitim alanları, spor alanları, parklar, gençlik merkezi ve etüt kütüphaneleri, kitap kafe, sporcu gençlik ve eğitim merkezleri, Karamürsel Gençlik Kampı, trekking, macera, paintbal alanları, Karamürsel Halk Eğitim Merkezine yeni bina ve ilçemizin tarihine yakışır Denizcilik Müzesi yapacağız” dedi. Çetinkaya konuşmasının devamında Cemil Kılıç ve öğrencilere hoş sohbetleri ve misafirperverlikleri için teşekkür etti. İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Kılıç ve ekibi ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek, Mesut Çetinkaya’ya teşekkür etti ve 31 Mart Seçiminde başarı diledi.